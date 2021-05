Vegalsa-Eroski apoia o Día das Letras Galegas desde as súas tendas

Santiago. A compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski celebra o Día das Letras Galegas rendendo homenaxe á autora recoñecida nesta edición, a poeta Xela Arias, a través das enseñas Eroski e Autoservicios Familia da súa rede comercial en Galicia, que suman 220 supermercados e hipermercados. Faino colocando nestes establecementos material divulgativo sobre a autora, tras realizar unha tirada de máis de 500 carteis conmemorativos da súa figura coa imaxe deseñada por alumnos de primaria do CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro (Redondela) e cunha tirada especial de 20.000 bolsas de papel, que se distribuirán nas localidades de Sarria e Vigo, lugares de referencia na vida da autora, e de 1,3 millóns de bolsas de plástico biodegradable reempregable que estarán dispoñibles na súa rede comercial de establecementos propios en Galicia. Como arranque da conmemoración desta efeméride a compañía levou a cabo onte no seu supermercado Eroski Center de García Barbón de Vigo una pegada simbólica de carteis na que participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o vicesecretario da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias; os familiares da homenaxeada Xulio Gil e Darío Gil, o director da liña de negocio Eroski e Eroski Center, Florentino Vázquez, e a

directora de Relacións Institucionais, RSE e Comunicación de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

A aposta de Vegalsa-Eroski por potenciar os elementos propios da identidade galega reflíctese no seu cadro de persoal, conformado por máis de 5.640 traballadores na Comunidade, e na súa firme aposta polos provedores galegos.

Tamén nas súas tendas, incluíndo os rótulos en galego; na súa comunicación comercial, en galego, e na súa marca propia, rotulada nos catro idiomas oficiais de España. Sen esquecer o seu apoio a iniciativas que contribúan á súa conmemoración e posta en valor como o Día das Letras Galega ou a difusión da cultura de Galicia través de colaboracións na difusión do teatro galego da man de Eroski Paraíso, o patrocinio do Xacobeo 2021 e das xiras e Leira no Camiño de Nova Galega de Danza así como o Resurrection Fest. ecg