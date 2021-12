Veinte años después, Keanu Reeves vuelve a tomarse la pastilla roja en ‘Matrix Resurrections’

Para averiguar si su realidad es una construcción física o mental y si realmente se conoce a sí mismo, el Sr. Anderson tendrá que optar por seguir al conejo blanco una vez más. Y si Thomas... Neo... ha aprendido algo, es que la elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de salir o entrar en Matrix. Por supuesto, Neo ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que aún no sabe es que Matrix es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca antes.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película que se estrena este fin de semana y que da continuidad a The Matrix (1999), The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (ambas de 2003). La cinta vuelve a contar con Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) y Jada Pinkett Smith (Niobe), además de nuevos añadidos a la saga como Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Toby Onwumere.

‘WEST SIDE STORY’. Se trata del primer remake” en la gran pantalla del célebre musical de 1961, en el que Natalie Wood y Richard Beymer se metieron en la piel de Maria y Tony, dos adolescentes miembros de bandas callejeras rivales en el Nueva York de los años cincuenta que viven una historia de amor. La nueva obra de Spielberg, que llega este fin de semana a través de Disney, cuenta además con una de las actrices del elenco original, Rita Moreno, que se hizo con el Oscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de Anita en la cinta original. En esta nueva versión interpreta a Valentina, dependienta en una tienda. Moreno, que ejerce también como productora ejecutiva, le ha cedido el papel de Anita a la actriz Ariana DeBose, reputada actriz de teatro.

A pesar de que la cinta de 1961 es una de las más laureadas de la historia gracias a sus diez premios Oscar, incluido el de mejor película, con el tiempo se ha convertido en uno de los ejemplos más esclarecedores de los problemas de representación que arrastraba Hollywood. Natalie Wood, de origen ruso, tomó el papel de María; George Chakiris, de origen griego, dio vida a Bernado y la mayor parte de los personajes puertorriqueños estaban encarnados por actores blancos con maquillaje marrón. En cambio, la única puertorriqueña destacada del reparto, Rita Moreno, fue maquillada con un tono mucho más oscuro que el suyo para exagerar su condición caribeña.

Al contrario que en el largometraje de 1961, en el elenco hay varios actores de ascendencia latina o puertorriqueña que interpretan los personajes hispanos, en especial miembros de la banda “Sharks”. El musical de 1961 se hizo con un total de diez Oscars, incluido el de mejor película, justo por detrás de las históricas 11 estatuillas obtenidas por Lord of the Rings: The Return of the King, Titanic y Ben-Hur.

‘SILENT NIGHT’. Mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido.

Incomodados por la idea de la inevitable destrucción de la humanidad, deciden afrontar la situación con tranquilidad, abriendo otra botella de Prosecco y continuando con la celebración... Pero, por mucho que quieran fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la idea de que es su última noche.

Coproducción británico-estadounidense dirigida por la debutante Camille Griffin y protagonizada por Keira Knightley, Lily-Rose Depp y Roman Griffin Davis. Griffin explora los oscuros y profundos lados del instinto maternal, así como los límites a los que llegaríamos para proteger a nuestros seres queridos.

¡Canta 2! El siempre optimista koala Buster Moon y su estelar reparto de intérpretes animales se preparan para lanzar su más fabulosa y brillante representación hasta la fecha... en la capital mundial del entretenimiento. Solo hay una pega: primero deberán persuadir a la mayor y más solitaria estrella del rock -encarnada por Bono, que debuta en una película de animación- para unirse a ellos. Buster y sus cantantes han conseguido hacer del teatro New Moon el sitio de moda local, pero el ingenioso koala quiere algo más: estrenar un innovador espectáculo en el teatro Crystal Tower de la glamurosa Redshore City.

Pero sin contactos en el mundo del espectáculo, Buster y sus artistas, la agobiada madre cerdita Rosita, la puercoespín roquera Ash, el honrado gorila Johnny, la tímida elefanta Meena y, cómo no, el inefable provocador porcino Gunter, tendrán que colarse en los despachos de la mundialmente famosa empresa Crystal Entertainment, dirigida por un implacable magnate, el lobo Jimmy Crystal. Desesperado por conseguir que el Sr. Crystal se fije en ellos, a Gunter se le ocurre una estrafalaria idea que Buster apoya de inmediato: decir que el protagonista del nuevo espectáculo es el legendario león roquero Clay Calloway (Bono). El siguiente problema es resolver el hecho de que Buster no conoce de nada a Clay y que éste lleva desaparecido desde que su esposa murió hace más de diez años. Y para empeorar las cosas, Buster no se ha dado cuenta de que el Sr. Crystal es un gánster egocéntrico que prefiere tirar a alguien del décimo piso a que le mientan.