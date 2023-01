‘Velma’, la serie lapidada en las redes que triunfa en HBO

Hay un dicho que asegura que es bueno que hablen de ti, aunque sea mal. Es lo que deben de estar pensando en HBO Max con el estreno de Velma, la serie de animación que venía a ampliar el universo de la famosa pandilla de Scooby Doo, dándole un toque de lo más descarado. La ficción, dirigida al público adulto, ha sido duramente atacada en las redes por la atrevida y transgresora revisión que hace de unos personajes con los que han crecido varias generaciones, aunque la jugada no le ha salido mal a la plataforma, que ha anunciado que Velma se ha convertido en el mejor estreno de animación de los originales de Max de todos los tiempos. Incluso se da por hecho que tendrá segunda temporada, algo que hoy en día en todo un hito, viendo cómo HBO se está desembarazando de algunos títulos emblemáticos como Westworld y Raised by Wolves de cara a su fusión con Discovery.

¿Pero están siendo justas todas las críticas que está recibiendo la ficción con solo cuatro episodios emitidos? Si consultamos la puntuación en Imdb, podemos comprobar que no ha habido piedad con la serie, que anota un triste 1,3. En la web Rotten Tomatoes solo ha tenido un poco más de suerte, con un 50% de aprobados por parte de los medios profesionales y un pobre 6% por parte de los usuarios, mientras que en Metacritic se queda con una puntuación de 59.

Muchos acusan de esta lapidación del review bombing, esa práctica cada vez más habitual que consiste en inundar con críticas negativas y malas puntuaciones una producción en concreto. Pero es que Velma, creada por Charlie Grandy (The Office, The Mindy Project, Saturday Night Live) y con Mindy Kaling (La vida sexual de las universitarias) como productora ejecutiva, llegó dispuesta a zarandear de arriba abajo la imagen de la pandilla del perro más miedoso de la televisión, con unas historias cortadas siempre por el mismo patrón: un misterio de tintes sobrenaturales atemoriza a la población, llegan los chicos, investigan y acaban dando con el farsante que está detrás de todo.

Velma india y Shaggy negro. Aquí el objetivo de Velma Dinkley es resolver una serie de crueles asesinatos, con unas víctimas que pierden el cerebro, mientras lidia con el drama de la desaparición de su madre desde hace dos años. El personaje no es blanco, como en la mayoría de series y películas de Scooby Doo, sino de ascendencia india, como la propia Kaling. Shaggy (aquí Norville) es negro y Daphne, una esnob de ojos rasgados que pertenece al grupo de las populares y se dedica a vender droga, aunque sus madres sean una pareja de policías lesbianas. Fred es el único que no ha cambiado su imagen, pero lo presentan como un niñato malcriado que no sabe ni comer solo.

La protagonista, además, pertenece a la comunidad LGTBI, como ya adelantó la película ¡Truco o trato Scooby-Doo!, donde Velma salía del armario y se enamoraba de una diseñadora de vestuario. Ahora se siente atraída por Fred pero también por Dhapne, con la que se funde en un beso cuando esta trata de librarla de una de sus recurrentes alucinaciones. Velma tampoco se corta a la hora de abordar abiertamente la violencia, con escenas con toques gore, y de tirar del sarcasmo y de un humor negro y políticamente incorrecto, con chistes sobre el movimiento #MeToo, los tópicos de la cultura pop, sobre Hitler y hasta de su público objetivo, los adultos que ven dibujos animados.

Su mayor objetivo es el descaro. «Es demasiado sarcástica para su propio bien», la tildan en The Hollywood Reporter; «El mayor misterio de Velma es por qué necesita existir», es la demoledora conclusión de la crítica de Variety. No son más benévolos en Entertainment Weekly: «Una prometedora reinvención que se desperdicia en chistes flojos, precuelitis y mala autorreflexión». En HBO, sin embargo, tienen claro que Velma les puede dar muchas alegrías.