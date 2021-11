Vendido todo o espazo para Culturgal, do 28 ao 28 de novembro

Santiago. A mediados de xullo Culturgal abría a convocatoria de reserva de stands para a edición número 14 da reira, a celebrar do 26 ao 28 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra.

No primeiro mes completouse a reserva do 80 % do espazo feiral, feito que apoiaba a previsión da organización de que esta Culturgal, co lema A cultura que toca, sería “ a do reencontro, a da recuperación, a do contacto directo coa cultura”.

Nas últimas semanas esgotouse o cento por cento do espazo, en boa parte debido á convocatoria da área da Cultura da Deputación da Coruña que apoia a participación de 29 empresas e entidades da provincia, financiando o seu stand en Culturgal.

Desde a feira agradecen a confianza dos expositores que participarán nesta nova edición e abren unha listaxe de espera por se hai baixas.

A actividade da Culturgal 2021, do 26 ao 28 de novembro en Pontevedra, espallarase por todo o Pazo da Cultura apoiándose nas súas dúas columnas: a presenza de case un cento de expositores culturais no recinto feiral (no caso da arte contemporánea situados na Sala de Exposicións do Pazo da Cultura), máis unha programación distribuída en varios escenarios cunha oferta para públicos diversos.

Actividade profesional na xornada de apertura, música ao vivo, libros, cinema, teatro, programación familiar, exposicións, etc, farán parte desta celebración da cultura. Para a organización, o levantamento das restricións dos aforos é unha gran noticia. ecg