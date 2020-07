Campamento de sonrisas y un mensaje para Antonia

Este 2020 pasará a la historia como el año en el que nos robaron las fiestas. Pero ojo: jamás ningún virus, por maléfico que sea, logrará robarnos la diversión. De hecho, ni siquiera será posible quitarnos la sonrisa, porque, aunque nos debamos tapar la boca con una mascarilla, nuestras carcajadas son imborrables.

Por cierto: viene a colación el mal rato que está pasando mi amiga Antonia Dell’ Atte tras haber sufrido un accidente al recibir un brutal impacto de una sombrilla en la cara que le rompió la mandíbula. Tampoco ella ha perdido ni su sonrisa ni su simpatía pese a la operación (ochenta puntos). Y, como en su día ella envió un simpático videomensaje de ánimo a todos los vecinos de Ribeira para animarles a resistir en casa durante el confinamiento, el alcalde de esta localidad, Manuel Ruiz, le hizo llegar otro en el que le da ánimos y la invita a conocer la localidad cuando esté recuperada. “Es una imposición”, le dijo el regidor, usando la misma expresión que Antonia. El caso es que la musa de Giorgio Armani se comprometió a visitar Ribeira, pero ya lo había hecho públicamente antes de su fatal accidente. Y, conociéndola, irá.

Tampoco ha sido posible secuestrarles las sonrisas a los veinticuatro niños y niñas que participan en los Campamentos de Verano del Concello de Lousame, y que concluirán hoy. Ellos y ellas disfrutaron hace unos días de una jornada de pesca fluvial en el río Vilacoba. Una actividad en la que estuvieron acompañados por la concejala de Cultura, Silvia Agrafojo, quien destacó el gran trabajo que están desarrollando tanto los técnicos municipales como el voluntariado que se encarga del cuidado de los chavales. Agrafojo señala que “son unos campamentos distintos a los habituales ya que tienen que estar adaptados a las circunstancias actuales, en las que la seguridad de los niños y niñas tiene que estar por encima de todo”.

En este sentido, destacó que “se organizan en pequeños grupos de cinco personas en los que están guiados por tres monitores” y agradeció “el trabajo de los técnicos municipales de Deportes, Voluntariado y Cultura en la coordinación de los campamentos y la gran respuesta del voluntariado local, gracias al cual siempre podemos hacer actividades en Lousame”.

En cuanto a la salida al río Vilacoba, cerca de Brandia, aprovecharon para pescar alguna que otra trucha y también para nadar, manteniendo siempre la distancia de seguridad como les marcaba, incluso, la cuerda con la que hicieron el camino entre el polideportivo y Brandia, y en la que cada uno tenía su nudo al que ir agarrado.

La edil destacó también la buena respuesta de las familias, que están permitiendo el funcionamiento del sistema de traslado de los niños sin tener que bajar del vehículo. Los familiares llegan en sus coches y el personal de los campamentos les toman la temperatura con un termómetro de infrarrojos a los jóvenes (si superan los 37 grados, no se pueden quedar). Además, cada uno tiene que pasar un proceso de desinfección de calzado, manos y objetos.

Asimismo, cada objeto que es empleado en las actividades no se volverá a usar en el campamento, garantizando así la máxima seguridad.

Lo dicho. A pesar de todas estas medidas, nada les impide disfrutar de los juegos populares, la fiesta de la espuma, las rutas de senderismo hasta el monte Culou y los talleres de manualidades. Hasta hoy han estado divirtiéndose con karaoke, cine, tiro con arco, circuito de karts, obradoiros... Y hoy habrá una gran fiesta en la que se estrenará la pista americana hinchable más grande de Galicia, de cien metros de longitud, y sobre la que se organizará una divertida gincana.

Y, como la piscina municipal se encuentra cerrada por trabajos de mejora, las actividades del programa Lousame Concilia (una iniciativa para la conciliación de la vida familiar y laboral dirigida a niños y niñas de entre tres y doce años) se llevan a cabo en las instalaciones del CPI Cernadas de Castro en horario de 09.30 a 14.30 horas.

Así, estos días de fuerte calor el profesorado está organizando distintos juegos de agua. Uno de ellos fue el tradicional juego de lanzamiento de globos de agua que, debido a las medidas preventivas por el coronavirus, se hizo esta vez de un modo diferente: para que todos mantuviesen la distancia social, se organizaron en círculos que marcaban las distancias entre ellos para lanzarse los globos unos a otros. Paralelamente, y también en espacios abiertos, se están celebrando estos días sesiones de Meriendas Divertidas, cocinando pequeños y sencillos platos, como crepes, las siempre agradecidas minipizzas o tacos.

Como ven, el que no se divierte es porque no quiere. El verano sigue su curso. La diversión se abre camino. Y, con ejemplos como los que les he traído hoy, a este virus le quedan tres telediarios. Mantengamos el sentidiño... y la sonrisa.