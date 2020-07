Cita cas voces e pandeiretas de Tanxugueiras o domingo en Santiago e o un en Ribeira

Ribeira. S.S.

As voces e pandeiretas de Tanxugueiras regresan esta semana, con máis entusiasmo e forza que nunca, aos escenarios. O grupo retomou onte as actuacións ao vivo no Castelo de Soutomaior, na sesión inaugural do Festival Sinsal Litoral, nun concerto no que o trío acompañou ao axitador folclórico Rodrigo Cuevas. O vindeiro domingo 26 chegará a segunda ocasión na que Tanxugueiras suba ás táboas, e será para retomar a xira de presentación do seu novo disco: Contrapunto.

Temas como Perfidia, Desposorio, Autocracia ou Irmandade soarán no Compostela TradFest, no marco das Festas do Apóstolo (ás 21.00 horas na Praza da Quintana).

A semana que vén a xira seguirá en Ribeira, donde as cantareiras actuarán o sábado día un ás 22.15 horas no Paseo do Malecón.