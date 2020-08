“Colón, que era pontevedrés, sería granate e ademais, socio do Fondo Norte de Pasarón”

O xornalista Xabier Fortes López, que recentemente tivo o amargo honor de pechar o informativo Los Desayunos de TVE que dirixiu e presentou dende 2018, volta sempre que pode á súa Pontevedra natal. Antes diso dirixiu o Centro Territorial de TVE en Galicia, dirixiu e presentou La noche en 24 horas e entrou no Consello de Informativos de TVE. Exerce de galego alí onde vai e, tamén foi director de doce documentais de temática variada, uns de carácter deportivo (Os anos do Hai que roelo) e outros de corte social e divulgativo, como a serie de catro episodios As illas do sur (unha expedición científico-histórica polas illas das Rías Baixas) ou Galicia no espello do tempo, un repaso ás últimas catro décadas da historia de Galicia.

-Tras o peche de Los Desayunos, con que sabor de boca empeza as vacacións e que supuxo para vostede presentar ese programa?

A despedida tivo moito de agridoce. Tocábame pechar a porta a unha cabeceira histórica de máis dun cuarto de século que dalgún xeito marcou o camiño para outros medios e formatos, porque mesturaba varios xéneros e marcaba en certa medida a axenda informativa do día. Por outro lado, foron dous anos intensos dirixindo e presentando un programa de primeira referencia informativa de ámbito nacional nun momento político moi convulso, polarizado e de máxima esixencia informativa. Os resultados foron bos, e xa se sabe: mellor irse deixando un sabor nos beizos. Nunca esquecerei esa etapa.

-¿Onde pasará as vacacións e que ten pensado facer con elas?

Desconectar o que poida. Faime falta despois deste ano tan duro polo coronavirus. Estiven catro meses sen ver á miña muller e ós meus fillos polo confinamento en Madrid.

-Gústalle cociñar? En que se considera experto ós fogóns?

Empecei a cociñar hai só oito anos, ao regresar a Pontevedra tras a miña primeira etapa en Madrid e grazas á axuda da miña muller, que é unha chef excepcional e tamén ten moita paciencia comigo. Os arroces sáenme decentemente e cos peixes tamén me defendo.

-Que canción tarareou fai pouco?

Portugal Ressucitado, en homenaxe á Revolución dos Cravos do 25 de abril. De neno escoitábamos en segredo a través da onda curta Radio Livre Portuguesa e coreábamos os lemas revolucionarios (Namais, un só, soldado pras colonias) e as cancións de Zeca Afonso e Mario Branco. Esta canción había moitísimos anos que non a escoitaba e ó atoparme de novo con ela en Youtube non ma saquei da cabeza nas últimas semanas, sobre todo unha das súas estrofas : “Gaivota da liberdade, voando nun Tejo novo”.

-En que pensa segundos antes de iniciar un programa en directo?

En que todo saia ben... Cando foi o famoso debate electoral que tanto deu que falar si que segundos antes de comezar, quizais pola tensión vivida nos días previos, pensei que facía eu alí, naquel plató, con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias e Albert Rivera, se podía estar tomando unha ración de polbo e un ribeiro na illa de Ons.

-Que lle aburre?

Os programas que debullan a vida allea de persoas que non teñen nada que dicir nin fixeron nada de interese nas súas vidas. En xeral, calquer realiti, calquera illa de famosos, calquer gran irmán... Isas cousas tan aburridas.

-A súa anécdota máis divertida na súa etapa de presentador en TVE?

Teño moitas... A primeira delas, cando era un rapaz que empezaba no oficio e na final da Copa do Rei entre Celta e Zaragoza. Conseguín entrevistar a Alejo en directo no Vicente Calderón tras errar o lanzamento decisivo na tanda de penaltis... Era unha gran entrevista ata que me dixo que non era Alejo, senón o preparador físico.