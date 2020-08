“Cuando te diviertes con lo que haces, todo sale bien”

David Amor ha sido el elegido para poner el broche de oro al ciclo de monólogos Sarria Sorrí, que comenzó el pasado julio con Leo Harlem y Eva Soriano. El actor, que se dio a conocer hace dos décadas en el programa O Rei da comedia, para convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión, actuará esta noche, a las 21.00 horas, en el Parque de Santa Mariña de la localidad lucense. Atrás queda su paso por programas y series como El Club de la Comedia, Gym Tony, Tu Cara me Suena o Zapeando, y su actuación en obras de teatro como Amigos ata a morte, mientras mira al futuro con “incertidumbre y expectación”.

-¿Cómo llevaste el confinamiento?

Mal, muy mal. Dentro de que en mi familia todo estuvo bien. Pero cuando lo esencial está solventado, vienen otras preocupaciones. Estoy expectante; no tengo una opinión clara sobre lo que está pasando.

-Hiciste cosas en redes. ¿Fue un esfuerzo añadido?

Sí, aunque es lo que me gusta hacer, pero a veces la demanda excesiva de la gente pidiéndome cosas me superó un poco en algunos momentos, porque estuve muy inactivo y sin ganas. Hubo días en los que no me apetecía hacer nada, ni siquiera vestirme... y ¡estaba en pijama!, lo confieso. Yo la incertidumbre la llevo bien porque ya estoy más habituado a ella, pero a lo que no estoy acostumbrado es a estar parado. De hecho, no estuve nada creativo en casa. Yo necesito que me pasen cosas.

-¿En qué estabas trabajando antes del confinamiento?

Llevaba tiempo haciendo muchas cosas y había decidido descansar un poco y reordenar todo, pensando en espectáculos y proyectos nuevos; es decir, ya estaba frenado, haciendo una cuarentena propia. Con mis shows, que siempre están girando, pero descansando para coger carrerilla; y de repente, todo se paró.

-¿Y cómo está siendo el verano?

Rarísimo. Yo tengo que dar las gracias a Etiqueta Negra, porque están trabajando mucho, tratando de ser originales para que haya trabajo. Pero todo es raro, me programan cosas que luego se cancelan sin pasar nada concreto porque hay miedo, y en las funciones falta el calor del público, que está muy separado. También se nota el haber estado parado tanto tiempo, porque pierdes el ritmo. Además, estoy probando texto nuevo y eso conlleva muchas inseguridades... tampoco ves las caras, así que no sabes muy bien su respuesta y tienes que guiarte por la intuición. Pero no lo digo quejándome, porque hay mucha gente con peor situación que nosotros y simplemente hay que adaptarse.

-¿Proyectos para televisión?

Pues con cositas, planteando e intentando crear proyectos, por aquello de que si la montaña no va a Mahoma... de momento un poco parado, aunque todo puede pasar.

-Sí, claro, de hecho, hasta acabar cantando en la tele...

¡Exacto! Poca gente le ha robado más a la música que Melendi y yo (se ríe). También estuve en La mejor canción jamás cantada. Mis padres aún sienten vergüenza cuando salen a la calle; pero después de eso... ¡lo que me echen! Cuando te gusta lo que haces y te diviertes, todo sale bien.

-¿Y el cine? ¿Se te resiste?

Difícil, muy complicado, pero no es por lo de ahora, sino una pelea que ya tengo desde hace tiempo. Por lo que sea, no soy capaz de meter la cabeza ahí.. Yo trato de insistir, de que me vean de esa manera que quiero, pero... a veces no resulta. Llevo seis años con la idea de participar en una peli y no ha salido. A lo mejor tengo que hacerla yo y listo.

-¿Qué es lo qué más echas de menos ahora mismo?

La rutina de tener dos semanas iguales, con horarios más o menos fijos, porque ahora está siendo un caos y eso quema mucha energía. Me gustaría tener más estabilidad una temporadita. Tampoco demasiado, pero algo más sí.

-¿En qué proyecto te gustaría estar?

Me siento en un momento de mi carrera en el que me apetece hacer algo gordo. Tengo ganas de pelear por algo grande, pensando solo en eso. Por ejemplo, presentar Operación Triunfo, pero lo tienen que ver ellos. Tengo la sensación de haber hecho muchas cosas, que el resultado bien, pero que no acaban de calar.

-¿Qué vas a presentar esta noche en el ciclo de Sarria Sorrí?

Tengo un espectáculo nuevo que he titulado de forma provisional 1,2,3 probando. El título definitivo será Love está en el aire, para hablar del amor y el buen rollo. Es un texto continuista de lo que venía haciendo. Son mis vivencias, cómo veo el mundo que me rodea y cómo me afecta a mí, y tiene como subtítulo El espectáculo más sincero del mundo, porque empieza diciendo que del sitio en el que estoy no sé nada; a la gente le gusta que se hable del sitio en el que se está, pero voy a ser sincero, ellos tampoco saben nada de mí... y es ahí cuando aprovecho para contar cómo soy y hablar de la tele, que me gusta mucho.

¿Dónde más se podrá escuchar?

Después de Sarria estaré el 27 en Caldas de Reis y el 29 en Ponte Caldelas. Y algún que otro sitio más...