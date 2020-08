“Dende pequena subía ao alto do hórreo para dar os meus concertos particulares”

Fátima Pego canta dende que era una nena e agora, con 33 anos, faino no escenario dunha das orquestras de maior renombe, a Panorama. A súa carreira musical no mundo das verbenas comezou na Orquesta Suavecito pasando pola París de Noia, na que estivo un total de seis temporadas, ata finalizar o 2019. A súa pasión pola música e polos escenarios refléxase así mesmo na TVG na que forma parte do xurado de recantos do programa.

- ¿Dende cando cantas?

Desde pequerrechiña. Na nosa familia sempre fomos moi cantareiros. Por cousas da vida meus pais tiveron que traballar noutro tipo de oficios máis prácticos e non poideron adicarse á música pero si formaron parte de diferentes corais. Ademais, a miña avoa materna tamén é cantareira e pandereteira. Di miña nai que dende pequena me subía ao alto do hórreo e cunha espiga de millo daba os meus concertos particulares. E con só sete aniños xa estaba na coral infantil da Igrexa de Bastavales participando en diferentes concursos e concertos.

- Cando decidiches emprender a túa carreira como cantante?

Realmente nunca pensei adicarme a isto. Foi un pouco circunstancial. Xa tivera varias chamadas de orquestras pero con quince ou dezaseis anos meus pais decíanme que estudara e eu fíxenlles caso. Cando estaba na Universidade, no primeiro ano de Comunicación Audiovisual, tiven unha chamada da Orquesta Suavecito. Pensei en que axudar a meus pais coa parte económica da carreira non estaría mal. Foi a excusa perfecta para comezar.

- Recordas a túa primeira noite de verbena? Como foi?

Non recordo nada porque estaba moi moi nerviosa. Só lembro o lugar da festa, Bueu (Pontevedra). Foi unha sensación extraña de ilusión e nervios na que se me borrou todo. - Quen se encarga de elixir a roupa en cada tour?

A verdade é que tiven sorte de que sempre confiaron no meu criterio de vestimenta e case nunca puxen prendas coas que non me sentise a gusto. Quitando os primeiros anos na Suavecito nos que homes e mulleres levabamos case o mesmo traxe...(risas). Despois si tiven bastante liberdade para escoller quitando cousas puntuais que por tema espectáculo había que ir dunha determinada maneira. Iso si, sempre o poño en consenso coas compañeiras. - Como levas o de ter que pasar semanas sen librar nin un só día?

É duro. O mundo das verbenas é un traballo que che aporta moitas satisfaccións pero tamén é duro porque tes que estar lonxe da túa familia e dos teus amigos. Na parte física e mental chega un momento que te acostumas. É unha rutina e asúmelo como a normalidade. A sorte que temos é que somos unha gran familia e é como visitar aos amigos tendo esa parte de disfrute que compensa todo o sacrificio.

- O máis especial que recordes que chegara a facer un fan por ti?

Na miña última actuación coa París de Noia, en Salamanca, houbo fans que viñeron ata alí. Máis especial que iso poucas cousas hai. Unha persoa que percorre uns 500 kilómetros para verte e facerte especial durante unha noite, iso non se paga con nada.

- Compaxinas a túa profesión en Panorama con algún outro proxecto?

Compaxinoa coa miña carreira na televisión e con proxectos musicais con Dj Son1c. A maiores está a carreira en solitario que comparto coa miña parella. Así estamos, traballando sempre un pouquiño.

- Creo que tes algúns temas propios. Que significa isto para ti?

É outra faceta que a veces está ben que a xente vexa. Non só reproduces o que fan outros senón que tes esa capacidade de aportar un graniño de area á industria musical. A nosa aportación dende o punto de vista cultural é o feito de promocionar o galego entre a xente nova. Ao fin e ao cabo parece que o galego está moitas veces suxeito á música folk e a min gústame facer música de festa en galego para que a xuventude a escoite.

- Algunha anécdota que che ocurrira durante unha actuación.

Catrocentas mi podería decir, boas e malas. Lémbrome dunha o ano

pasado, un momento un tanto surrealista. Estabamos tocando en Toledo coa Panorama e resulta que había que dar o pregón das festas. Por algún motivo a alcaldesa non puido vir a dalo e pedíronme se o podía dar eu. Tiven que leelo como se fose a alcaldesa de Yuncos. Así que sempre digo que por un momento fun alcaldesa de Yuncos, que está moi ben para o currículo (risas).

- Por tema do coronavirus, a Panorama decidiu suspender dende o primeiro momento a xira 2020. Cal foi a túa reacción?

Os primeiros días foron duros porque estabamos a piques de estrear a temporada. Atopabamonos cun ritmo de traballo e de ilusión moi alto entón foi tráxico que de repente cando estás cos nervios a flor de pel todo se pare dunha forma tan dramática. Eu leveino bastante mal. Pouco a pouco fomos animándonos uns a outros ao darnos conta de que todos estabamos igual e que tocaba levalo da mellor maneira e intentar animar á xente que o estaba pasando mal. Ahí comezou a ilusión de facer temas dende a casa para animar ás familias.

- Parece que un verán en Galicia sin verbenas é algo que non nos podíamos imaxinar. Cando poidades reanudar a actividade volveredes con máis forza e ilusión que nunca?

Aínda que agora se están facendo algún tipo de actuacións a pequena escala e con pouco público pois si que é verdade que faltan as verbenas en maiúsculas en Galicia. Festas para as que a xente está practicamente todo o ano traballando e esperando que cheguen. Así creo que o ano que ven vai a ser apoteósico se temos a sorte de que todo volva á nova normalidade e que poidamos traballar. Vai ser un ano de moita ilusión e de subirse ao escenario emocionados.