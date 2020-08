El desperdicio de frutas y verduras crece en esta temporada

Santiago. Bárbara García

El desperdicio de alimentos no cesa en verano y las frutas y verduras no se libran de este problema. A pesar de ser alimentos muy apetecibles en esta época del año por su gran cantidad de nutrientes y agua y porque con ellos se pueden preparar recetas muy frescas para sobrellevar el calor, también son más sensibles a las altas temperaturas y si no se conservan bien se estropean mucho más rápido.

Tanto es así que desde Too Good To Go (www.toogoodtogo.es), la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, señalan que en verano los hogares españoles desperdician hasta un 5,4% más de frutas y verduras que en otra época del año.

Sin embargo no todo es negativo, pues tal y como se recoge en este estudio se observae en 2019 un ligero descenso del 2% de frutas y verduras desperdiciadas respecto a la primavera/verano del 2018, cuando se desperdiciaron más de 265 millones de kilos.