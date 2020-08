‘La manivela’, un reguetón fresco Combo-Panorama

Ansiosos de volver a ver a nuestros artistas verbeneros favoritos, cualquier noticia relacionada con ellos bienvenida sea. Y eso es lo primero que se me pasó por la cabeza al conocer la noticia del estreno de una canción conjunta, La manivela, entre dos de las formaciones más grandes de Galicia: El Combo y Panorama.

Y por si esto no fuese suficiente, tan pronto como la pude escuchar en las primeras horas de este viernes mis caderas no pararon de moverse al ritmo de su letra. ¡No me la puedo quitar de la cabeza! Sin duda, será uno de los temas más esperados en su interpretación sobre los escenarios cuando pase toda esta pandemia.

QUE EL BAILE CONTINÚE AUNQUE SEA EN CASA. Poner en valor a la verbena y no dejar a sus seguidores sin baile este verano. Estos son los objetivos de la primera colaboración entre orquestas surgida en nuestro país. El Combo Dominicano y la orquesta Panorama se unen para crear un tema propio que promete convertirse en la canción del verano y que se estrena hoy, viernes 21 de agosto, ya disponible en las principales plataformas digitales.

La manivela es el título de este reguetón fresco y urbano, con guiños electrónicos y un rimo pegadizo que, según aseguran sus creadores, no dejará a nadie indiferente. Y es que las dos orquestas no solo han creado el tema musical, sino que han ideado una coreografía que, al igual que ha ocurrido con otros temas de El Combo, como La Cucaracha, promete hacerse viral en redes sociales con gran éxito entre el público más joven como Tik-Tok o la recién estrenada Instagram Reels.

“Se trata de una forma de promover la verbena y de apoyarnos entre nosotros, pero también de mantenernos cerca de nuestro público, de hacerles ver a nuestros seguidores que, aún sin verbena, seguimos estando ahí”, asegura Cirano Núñez, director de El Combo Dominicano.

LA COLABORACIÓN YA VENÍA DE LARGO. La idea de colaboración entre las dos orquestas comenzó a gestarse a finales de la gira de 2019. En marzo de 2020 deberían mantener la primera reunión para ponerse a trabajar en el tema, pero la pandemia puso el proyecto patar arriba.

“El confinamiento dificultó el proceso ya que no pudimos reunirnos hasta mediados de mayo, pero también nos permitió tener más tiempo y trabajar con otra perspectiva: la de poner en valor nuestro trabajo y demostrar que no solo somos intérpretes, sino creadores de contenido”, apunta Lito Garrido, director de Panorama.

MONTAJE TELEMÁTICO. Durante los dos meses que duró el confinamiento, ambos grupos trabajaron a distancia mediante videoconferencias para ultimar todos los detalles de este trabajo que lleva el sello de El Combo y Panorama y que está compuesto por Arodi Llanos, ex componente de El Combo Dominicano que hace unos meses decidió embarcarse en su carrera en solitario, pero que continúa manteniendo una estrecha relación con el conjunto canario.

“No es fácil crear un tema y una coreografía conjunta de forma telemática, pero hemos sabido adaptarnos a las circunstancias”, señala el director de El Combo Dominicano, Cirano Núñez.

NUEVAS COLABORACIONES. De hecho, los resultados han sido tan satisfactorios para ambas orquestas que no descartan nuevas colaboraciones a partir de septiembre.

“El lanzamiento de este tema ha sido un soplo de aire fresco que nos ha ayudado a evadirnos un poco dentro de esta difícil situación que ha supuesto el parón de nuestro espectáculo”, señala Lito Garrido.

El cantante, además, también apunta que “trabajar con El Combo ha sido un proceso muy enriquecedor que nos ha permitido explorar nuevos campos y queremos continuar con esa línea de trabajo también a nivel individual, así que a partir de septiembre habrá nuevos tributos, más temas y nuevas colaboraciones”.