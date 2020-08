María Bastida: “Si el Barça jugaba la Copa de Europa, me dejaban notitas para que abreviase la clase”

Tras mucho veranear en la ría de Arousa, la profesora de Organización de Empresas de la Universidad de Santiago María Bastida Domínguez descubrió hace siete años (durante unas vacaciones de Semana Santa) la playa ribeirense de A Ladeira, en Corrubedo y, desde entonces, pasó allí varios veranos con su esposo, Alfonso García, y con sus hijos, Rodrigo e Ilduara. Pero este año han cambiado de destino vacacional. Aunque no se han ido muy lejos, porque les hemos encontrado en la también localidad ribeirense de Palmeira. Hoy la sometemos a examen.

¿Cómo y dónde están siendo sus vacaciones este verano?

Estamos en Palmeira (Ribeira). Vacaciones tranquilas y diferentes. Estos meses han sido muy complicados, supongo que como para todos, y la desconexión era imperativa. La limitación de la actividad social hace el resto.

¿Qué está prohibido hacer en verano en su casa?

Aburrirse y quejarse. El mero hecho de tener vacaciones es un privilegio, y en un entorno como este, más.

¿Tuvo usted alguna experiencia paranormal?

Ya quisiera, ya... Soy muy fan de todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal, pero nada en primera persona.

Dígame tres cosas que sean matemáticamente imposibles en su vida.

Por deformación profesional, no sé si puedo hablar de nada matemáticamente imposible. Quizá lo más próximo a eso sea tener cosas circulares, disposiciones simétricas y cocinar bacalao.

A la crisis económica que se nos echa encima, ¿debemos tenerle respeto, miedo o pánico?

Las tres cosas, según el momento.

¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron?

Uno es dueño de sus silencios, y esclavo de sus palabras. Que lo siga, es otro cantar.

¿Un refrán de los que no tienen mucho sentido?

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Me gusta el sosiego y creo que la precipitación y el cortoplacismo no conducen a nada bueno.

¿Qué es lo que no soporta a la hora de vestir?

Todo lo que sea ajustado. Los años, supongo.

¿Cuál es la canción que la pone nerviosa?

Cualquiera del género del reguetón.

¿Cuál es su comida estival preferida?

Esta es difícil, y tengo muchas. Pulpo, churrasco, ensalada, pimientos de Padrón, mejillones... Creo que soy poco original en esto.

¿Qué objeto de culto preside su casa?

Una edición ilustrada de El Quijote.

Para pasar la noche, ¿cine, teatro o concierto?

Libros. Siempre.

¿Con qué tres personajes históricos jugaría una partida de cartas y qué tema de conversación sacaría?

Pues no lo tengo muy claro. Puede que Cleopatra, Leonor de Aquitania y la reina Victoria. O Ada Lovelace, Marie Curie... Mujeres históricas que no pertenecieron a su tiempo. Quisiera conocer sus experiencias.

¿Su playa de cabecera?

Aquí, corazón partido. A Ladeira (Corrubedo) y el parque de O Carreirón.

¿Su rincón de pensar?

Esto es un buen compromiso, pero me gusta sentarme en el despacho en la Facultad.

Dígame algo de usted que muy poca gente sepa.

Creo que soy muy transparente en mis pasiones y odios. Quizá que me gusta mucho el fútbol.

¿Su receta de la abuela?

Cualquiera. Les debo, a las dos, todo lo que sé hacer.

¿De qué acontecimiento histórico le gustaría ser testigo en primeira fila?

Hacia atrás, la liberación de los campos de concentración nazis. Hacia delante, me gustaría ver a una mujer presidiendo el país.

Si pudiese viajar en el tiempo y detenerse cinco minutos, ¿qué cambiaría de su pasado y que amañaría para el futuro?

Me habría gustado tener formación más allá de los libros: música, idiomas, más tiempo al deporte...

¿Qué fue lo más simpático que le preguntaron en las aulas?

Hubo una temporada en que me dejaban notitas en la mesa para que abreviase la clase de los miércoles, porque jugaba el Barça la Copa de Europa. Eran cartas como las que se escriben a los Reyes Magos. Memorable.

¿En qué asignatura fue usted peor estudiante?

No recuerdo especialmente ninguna, aunque lo pasé mal con la Contabilidad de Costes en la carrera.