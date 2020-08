“Mi música es sincera, parte de mis historias y vivencias personales”

Uno de los cantautores españoles en auge en estos momentos llega a Galicia el próximo jueves, día 27, en el ciclo de conciertos Solpores no Lagoeiro, en A Estrada (Pontevedra). Fredi Leis es sinónimo de sinceridad y belleza en sus letras, que cuentan historias que a todos nos han pasado e incluso nos pueden dar pistas de cómo superar malos momentos. Junto a ritmos más bailables y experimentales y un estilo inigualable, el compositor compostelano despierta pasiones entre sus fans. Hoy hemos querido conocerle un poquito más en profundidad.

- ¿De dónde parte tu interés por el mundo de la música?

Pues el primer recuerdo que tengo de escuchar música como tal es la que me ponía mi padre, sobre todo en e coche y en un pub que tenía. Él era DJ y pinchaba, con lo cuál yo ya empecé desde muy pequeño escuchando música. Y, a raíz de ahí, recuerdo que con 14 añitos me regalaron un piano y empecé a tocarlo, incluso les pedí a mis padres poder ir a clases en el conservatorio. Aprendí de forma autodidacta y me di cuenta de que con las canciones propias podía contar mis propias experiencias y relaciones, yendo un paso más allá de versionar temas.

- La letra de todas tus canciones parece muy verdadera, transmite mucho sentimiento. ¿Son autobiográficas?

Sí, yo cuento las historias en primera persona, porque creo que así es más sencillo luego el poder subirme a un escenario y transmitir lo que quiero y hacer que la gente se emocione y conecte con aquello que estoy contando. Realmente yo creo que a todos nos pasan cosas muy similares. Por ejemplo, mis letras hablan de amor y desamor, y eso es algo que a todos nos ha pasado: el encontrarnos a una persona que nos ha vuelto locos de la cabeza y luego el tener un decepción amorosa.

- ¿Cuánto tiempo le dedicas al proceso creativo?

A mí me gusta mucho dedicarle tiempo a diario. Si no es componiendo, pues tocando o investigando sonidos nuevos delante del ordenador, con el piano... El hecho de sentarme a trabajar en lo que es estrictamente la parte musical me gusta que sea una rutina, siempre que sea posible y no estemos de gira. Me gusta también combinar esta dedicación con el factor inspiración. Hay días que me levanto y tengo una sensación, que no es visible ni material, de que me va a salir una buena canción; y, otros días, me puedo pasar horas y horas sentado delante del ordenador y no salirme nada. Depende mucho del momento vital de cada uno y de cómo estemos con respecto a nosotros mismos.

- Por lo que respecta a tu voz, parte esencial también en tus canciones, ¿cómo la definirías?

Yo creo que es sincera, creo que en las canciones se reflejan pedacitos de aquello que me emociona e incluso de lo que me duele. También diría que es íntima, por así decirlo.

- Ya que tus canciones son autobiográficas y parten algunas de ellas del dolor, ¿alguna vez te has emocionado en un concierto?

Diría que sí. A veces me emociona la canción en sí, pero también depende mucho de lo que está pasando en la sala o el teatro con el público. De repente puede haber un feedback y crearse una energía muy bonita con el público, y eso hace también que la canción te emocione y se me ponga la piel de gallina. Solo el hecho de subirme a un escenario y que haya gente cantando al otro lado canciones que has compuesto tú solo en tu casa a las tantas de la mañana ya es un cambio muy brusco y una sensación muy bonita. Y alguna vez me ha pasado de cantar alguna canción, una balada por ejemplo, que me dolía mucho y al estar en el medio del concierto costarme mucho reenganchar.

- ¿Y cuál es el concierto que más te ha emocionado?

Pues hay muchos. Sí que es cierto que los conciertos que son en Galicia, en Santiago sobre todo, al ser mi tierra y donde he crecido, tienen un ingrediente a mayores de emoción, también por el entorno. Evidentemente, tocar el año pasado en la Praza da Quintana cerrando las Fiestas del Apóstol fue un momento súper emocionante, no cabe duda.

- ¿Qué canción le recomendarías a la gente que todavía no te conoce para que se enganche a tu música?

Hay una canción que me ha abierto muchas puertas y de la cuál he recibido el feedback de que le gusta a mucha gente: Mariposa, del anterior disco. También saqué hace poquito un tema, Portobello, que está gustando mucho. Y, ahora, dentro de poco, en este mismo verano, sacaré un nuevo single, que creo que va a enganchar.

- Vaya... Y hablando de Portobello... ¿nos puedes avanzar algo de tu nuevo álbum homónimo a esta canción?

Ha sido un proceso bastante largo, pero estoy muy contento por el hecho de que todas las canciones del próximo disco son inéditas, nunca las he cantado antes sobre el escenario ni puede haber en YouTube vídeos grabados sobre ellas, son totalmente nuevas. Eso requirió un proceso de resetearme a mí mismo y componer desde cero. A todo ello se ha sumado la problemática del confinamiento, que ha tenido y aún tiene su parte horrible, pero sí es cierto que a mí me ha despertado el gusanillo de componer.

- Ah, ¿sí? ¿Has compuesto?

Encerrado he compuesto tres o cuatro temas que, casi te diría con total seguridad que estarán en el próximo disco.