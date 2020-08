Spotify invita a crear y compartir postales musicales para poder viajar digitalmente

Santiago. Mar Solar

Es posible que muchas personas sientan que el verano no ha estado a la altura de otros años, debido a las limitaciones de movimiento que ha traído la pandemia global. Por este motivo, la plataforma Spotify ha presentado una experiencia de inmersión que puede ayudar a sus usuarios a transportarse digitalmente a algún lugar veraniego.

Se trata de una experiencia para viajar digitalmente, dicen desde la app sobre Wish you were here (Ojalá estuvieras aquí), que permite generar una postal divertida con la canción del verano superpuesta con sonidos típicos de esta época (olas, barbacoas...).

Por ejemplo, los oyentes eligen un tema, luego sele-ccionan un lugar idílico de verano. y el microsite generará una postal virtual para compartir de forma gratuita por sus usuarios.