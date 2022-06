Verino ingresa como académico de Belas Artes plasmando o orgullo pola súa terra

O deseñador de moda Roberto Verino pronunciou onte o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) como académico numerario da Sección de Artes da Imaxe, titulado “Aportación da moda galega ao orgullo de país”. O acto, que se celebrou este sábado no Auditorio de Verín, estivo presidido polo presidente da Real Academia, Manuel Quintana Martelo, e o discurso foi contestado en nome da Academia polo membro numerario da Sección de Artes da Imaxe, Xurxo Lobato.

O orgullo pola terra foi a temática ao redor da que xirou a disertación que ofreceu Manuel Roberto Mariño Fernández (Verín, 1945) a un auditorio repleto e emocionado ante o seu ingreso na RAGBA, institución á que agradeceu moito o recoñecemento.

Tamén expresou a súa gratitude ao Concello de Verín por facilitar o enclave para este encontro máxico e especial na vila que o veu nacer e que se converteu no seu apelido profesional, Verino, sinal da súa marca e da súa vida bañada polas distintas cores, rúas, luces e atardeceres do maxestoso Val de Monterrei.

Por suposto, compartiu coa súa familia esta distinción e agradeceu o seu apoio desde os inicios, así como co seu equipo de traballo e amigos que o acompañaron neste longo camiño persoal e profesional, onde a perseveranza foi o credo e norma do seu traballo. “Desde o particular ao universal, este foi o leitmotiv do meu quefacer como deseñador”, puntualizou.

De regreso ao sentimento de orgullo pola súa terra, Roberto Verino relatou ao auditorio como foi capaz de proxectalo no mundo da moda, cunha carreira marcada por “impregnar de pegadas recoñecibles a orixe de cada peza, o lugar onde se confeccionaba, marcando un camiño de identificación, de orixe, de revalorización da nosa terra”, asegurou o deseñador.

Sen adiantarnos á historia, Roberto Verino narrou a súa infancia en Verín, lembrando as clases co mestre Xesús Taboada Chivite e as historias relatadas sobre o guerrilleiro Viriato, orixinario da vila, que fora quen de vencer ao exército romano, un personaxe no que Verino se viu reflectido ao longo da súa vida.

“De aí ven a miña vocación, o empuxe e compromiso para facer fronte ás batallas máis atrevidas e a tentar levar adiante todos os meus propósitos na modo, no mundo da viticultura ou na miña vocación artística”, confesou.

E continuou relatando a súa xuventude, o paso polo bacharelato, as clases de Peritaxe Industrial en Ourense e as de francés con Madame Valentina, que foi o elemento catalizador doutro cambio de visión: “Non tiña por que conformarme con estudar algo que non me gustaba”.

O SOÑO DE VIRIATO DA MODA CONVERTIDO EN REALIDADE. Empurrado polo ADN de Viriato, París converteuse nunha especie de obsesión para Roberto Verino, que finalmente emprendeu esta viaxe á cidade da luz en 1962, decidido, con tan só 17 anos, a estudar moda na capital francesa. Primeiramente ingresou na escola preparatoria L’École de Condé para poder traballar o ingreso na carreira de Belas Artes. Nesta época, Verino coñeceu a unha familia moi importante no marco do téxtil francés, os Lamsberg, e comezou a traballar para eles.

Tras varios anos de dura aprendizaxe e traballo, regresou a Galicia en 1967 cunha idea clara na cabeza, producir desde a súa terra a colección da marca Billy Bonny de Lamsberg. Con esta licenza na man, recorreu de novo á colaboración inestimable da súa familia para poder a crear a empresa, creando xa na década dos 80 unha industria da moda nun lugar sen tradición téxtil como era Verín.

Ao ano seguinte abriría a súa primeira tenda en París, sendo o primeiro español en conseguilo despois de Balenciaga, así como un showroom internacional: un dos seus moitos fitos ata a actualidade.