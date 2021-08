$!Verto no Sons da Canteira, o vindeiro 28 en O Porriño

Santiago. A segunda edición do festival Sons da Canteira volverá o próximo 28 de agosto á canteira en proceso de restauración de Vilafría, no Porriño (Pontevedra), para encher de música e proxeccións o seu impactante escenario de pedra. O evento está motivado polo afán de recuperar o territorio e por utilizar para actividades culturais espazos que antano tiñan outro uso.

O cartel estará formado polo trap galego de Boyanka Kostova; o pop, disco e trap de Verto; o folklore africano, a electrónica e o dancehall da lisboeta Pongo que ofrecerá en Sons da Canteira o seu único concerto en España; os sons eclécticos de Mounqup, que estreará no festival o seu novo espectáculo MQAVD; polos sets variados e transversais da DJ Teresa Ferreiro; e polo grupo local de danza e música tradicional Os Penediños de Atios.

As entradas para esta edición de Sons da Canteira poden mercarse na web sonsdacanteira.gal, cun desconto do 25% durante as dúas primeiras horas de venda. Despois disto, o prezo das entradas será de 24 euros/persoa a entrada individual e en parellas, e de 22 €/pers. para grupos de catro e seis asistentes. Para facilitar o acceso á Canteira de Vilafría, a organización porá a disposición dos usuarios e usuarias autobuses gratuítos con saída dende O Porriño (ás 17:00 horas, 17:30 h. e 18:00 horas). É un evento organizado polo Concello do Porriño e producido por Doppler Gestión Cultural. REDACCIÓN