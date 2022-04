Viaxe polo xornalismo do século XX a través da ollada de Álvaro Ruibal

Santiago. A figura de Álvaro Ruibal percorre o xornalismo do Estado español no século XX. Unha mostra bibliográfica no Claustro Alto do Colexio de Fonseca recolle dende este xoves e ata o vindeiro 27 de maio, parte da que foi a súa biblioteca, artigos en prensa e correspondencia mantida ao longo dos anos, dando conta da súa ampla e rica traxectoria.

A carreira de Álvaro Ruibal (Santiago de Compostela 1910- Barcelona, 1999) comeza moi cedo facendo colaboracións na prensa local de Compostela. Os estudos universitarios —Matemáticas e Arquitectura, coa encomenda de seguir co negocio de construción familiar— levárono a Madrid ao comezo da década dos trinta. Despois da Guerra e seguindo a súa vocación xornalística, trasladouse a Barcelona onde dirixiu a revista Destino, que contaba cun importante elenco de colaboradores como Josep Pla, Ana María Matute, Álvaro Cunqueiro, Camilo José Cela ou Augusto Assía.

Ao mesmo tempo, envía colaboracións ás principais cabeceiras galegas da época como é o caso de La Noche, EL CORREO GALLEGO ou Faro de Vigo. No ano 1962, crea o pseudónimo ERO co que publica en La Vanguardia unha columna que chegou a converterse nun fito do xornalismo cotián baixo o nome La calle y su mundo, prolongada durante corenta anos. O seu vencello con Galicia e Compostela amósase na grande cantidade de artigos que publicou arredor de temas xacobeos, de persoeiros galegos ou costumes, sendo un dos grandes embaixadores galegos en Barcelona. A pegada destes artigos iniciou tamén a quenda dunha serie de columnistas galegos que escribían sobre Galicia dende Cataluña. Na década dos setenta publicará dous volumes monográficos: Los Pueblos y las sombras e El tiempo retenido. O seu último artigo ve a luz ao día seguinte do seu pasamento que tivo lugar o 15 de xaneiro de 1999.

“A exposición que hoxe presentamos dá conta da importancia da figura e a obra deste compostelán barcelonés, deste xornalista algo poeta que sempre levou Galicia e a súa cultura dentro de si”, explican dende a Biblioteca Universitaria. A mostra poderá visitarse de luns a venres en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.30 horas. redacción