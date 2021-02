Victoria Abril dice que la "libertad de expresión y de palabra" ha sido "cortada" tras sus palabras del Covid

La actriz Victoria Abril ha señalado este jueves que la "libertad de expresión y de palabra" ha sido "cortada" tras sus declaraciones sobre las restricciones y la vacuna contra el coronavirus y ha lamentado que sea considerada "negacionista o conspiracionista" por sus críticas.

"Lo primero que ha hecho la política sanitaria es la distanciación social. Primero dividir a la familia, a los amigos, no se pueden reunir, y al extraño que está en la calle tampoco lo puedes ver ni sonreír ni conectar ni cambiar ideas", ha declarado la intérprete en una clase magistral organizada por los Premios Feroz.

En este punto, Abril ha asegurado que la "libertad de expresión y de palabra" ha sido "cortada" tras sus declaraciones sobre las medidas contra el virus y la vacuna. "La libertad de expresión y de palabra, de la que me he pasado tres pueblos, ha sido cortada. Y si no, pues ya eres negacionista y conspiracionista", ha dicho.

Abril ha señalado que con la prensa se lleva "bien" y ha confesado que aceptó el premio Feroz de Honor 2021 después de un año "inenarrable" por la Covid, porque le ha supuesto un "salvavidas" que le ha permitido pasar "este segundo año de pandemias" en Madrid.

Por ello, ha celebrado que el gobierno de la Comunidad de Madrid dejara "un poquito de libertad" por permitir "ir al cine, teatro, hacer cine, teatro, música o exposiciones". "Después de un año oyéndote decir que eres no esencial y no tienes derecho a nada, se me ha abierto el horizonte", ha afirmado.

También ha criticado la "dictadura sanitaria" por las restricciones del coronavirus: "Me han puesto una estrella amarilla, que soy no esencial y que no tengo derecho a nada. Me rebelo. Permitirme que me rebele un poquito", ha insistido, al mismo tiempo que ha censurado las medidas del gobierno francés de Emmanuel Macron por cerrar "cines, teatro, librerías" u otros pequeños comercios. "Nos obligará a ir a la playa con mascarilla", ha indicado.

Por su parte, la actriz se ha mostrada partidaria de la ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad y que ha generado diferencias en el seno del Ejecutivo de coalición. "Soy partidaria de que el sexo lo decida una persona. Somos seres libres, o hasta ahora hemos sido libres de pensamiento y de obra", ha defendido Abril, que ha recalcado que "ni el Gobierno ni el Estado" tiene que decirte "cómo eres, cómo te sientes y qué es lo que te gustaría hacer de tu vida".

POLÉMICAS PALABRAS

La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se ha mostrado muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus -a la que ha calificado de "plandemia"- y, especialmente, contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados "como cobayas".

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", ha afirmado.

La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra, ha asegurado en redes sociales que la asociación organizadora "no comparte en absoluto" la opinión de la actriz Victoria Abril respecto a las vacunas del coronavirus, después de que haya asegurado que están usando "como cobayas" a las personas.

"Como presidenta de los Premios Feroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre el Covid-19. Seguimos trabajando por unos Feroz 2021 y una cultura segura", ha señalado Guerra.

Posteriormente, la AICE ha señalado en un comunicado que "tanto la asociación como la organización" de los Premios Feroz están "firmemente comprometidos" con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la Covid-19.

"La ceremonia del próximo martes 2 de marzo cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento", ha añadido.

La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los Premios Feroz para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año.



MADRID. E.P.