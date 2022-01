Villanueva propone “sentido común” en el lenguaje

EX RECTOR DE LA USC. La corrección política social deriva, en ocasiones, en una autocensura de las personas expresada con un lenguaje que pretende evitar cualquier problema, algo ante lo que es necesario “sentido común lingüístico”, ha afirmado a Efe el ex director de la Real Academia Española (RAE) y ex rector de la USC Darío Villanueva al participar este miércoles en Logroño en el foro de opinión La Bitácora, donde pronunció una conferencia sobre Morderse la lengua o libertad de expresión” materia a la que ha dedicado su último libro, en el que analiza el impacto en la sociedad occidental actual “de la corrección política y la posverdad”. Dos fenómenos, aseguró, que crecieron a partir de los años 80 del pasado siglo en las universidades norteamericanas y que se han convertido en “la censura moderna, que ya no la ejerce de forma directa el poder político, aunque a veces la asume, sino que es una censura que hace la propia sociedad civil”. Cree que “la sociedad no estaba preparada entonces, y tampoco del todo ahora, para este fenómeno”, en el que “se observa al hablar que hay expresiones que se consideran inaceptables y el resultado es una limitación marcada de la libertad”. En algunos ámbitos “ha ido a peor”, afirmó Villanueva, quien relató que en determinadas universidades norteamericanas existe ya “algo que se denominan espacios seguros”, que son clases en las que “el profesor no puede explicar nada que desequilibre emocionalmente al alumno”, lo que en la práctica supone que “desaparece la libertad de cátedra”. Junto a la corrección política, ha crecido en la sociedad el concepto de “posverdad”. EFE