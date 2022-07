Vinos, música y gastronomía con vistas a la Ría de Arousa

Música en vivo y albariño para disfrutar viendo el atardecer sobre la Ría de Arousa. Esa es la propuesta de Os Xoves de Códax , una de las exitosa iniciativas de la bodega Martín Códax que esta noche vuelve por todo lo alto a ritmo de flamenco a la terraza más famosa de Vilariño, en la comarca del Salnés.

Serán los músicos Moisés Fernández, Josemi Carmona y los Hijos del Agobio y el guitarrista Paquete los encargados de abrir la novena edición de este ciclo musical, que al igual que en anteriores ocasiones destinará la recaudación a entidades benéficas de la zona, y que se celebrará todos los jueves del verano hasta el 18 de agosto, con una gran variedad de estilos fusionados entre sí que van desde el flamenco al indie, pasando por la música de autor, el rock y el folk gallego.

Fuentes de la bodega explicaron que “a lo largo de las ocho ediciones celebradas hasta ahora, Os Xoves de Códax recaudaron más de 150.000 euros, repartidos entre diferentes asociaciones solidarias de Galicia” y que las entradas, al precio de 25 euros cada una, ya está agotada para la mayoría de los conciertos.

En julio, además de Moisés Fernández, Josemi y los Hijos del Agobio y Paquete, que actuará este atardecer, desde las 20.30 horas, está previsto que pasen por el escenario de la bodega Uxía Senlle, Javier Ruibal y Pedro Guerra, mientras que en agosto serán Xabier Díaz, Antía Muíño, Pablo Lesuit, Jenny & The Mexicats, Eladio y los Seres Queridos y Las Antonias los que ofrezcan sus propuestas al público.

El ciclo forma parte del programa estival organizado por la bodega Martín Códax para “crear experiencias a través de la gastronomía, vinos singulares y cultura gallega”, con el objetivo de “complementar las actividades de la zona, ofreciendo experiencias enoturísticas únicas y con un marcado carácter Atlántico” que permitan a los visitantes “conocer más sobre la tradición y la esencia de las Rías Baixas”.

Así, este año también han vuelto As Tardes do Atlántico, por las que ya pasaron los chefs Iago Pazos, Víctor Conus y Adriana Martínez, y As Enoviaxes de Códax, un recorrido por el panorama enológico, que se inició este mes con vinos de Monterrei, Alemania y albariño.

AS TARDES DO ATLÁNTICO busca ofrecer una experiencia “totalmente atlántica” de la mano de chefs con propuestas gastronómicas desenfadadas y arraigadas en el territorio, y con el albariño como coprotagonista, siendo la próxima cita el 26 de julio con los chefs Carlos Ínsua y Jordi López, del restaurante Benedita Elisa (Compostela), mientras que en agosto participarán Álex Bacelo y Mar Lago, del restaurante Bacelo en Ferrol (día 2); Juan Perret, del restaurante Kero de Vigo (día 9), Julio Moscos, del restaurante Material en Malpica de Bergantiños (día 16); Adrián Pérez, del restaurante Sinxelo en Ferrol (día 23), Adrián Albino, de Niño Corvo, en Vigo (día 30), y cerrando el ciclo el 6 de septiembre Moncho Bargo y Javi Freijeiro del restaurante Pacer de A Coruña.

Productos tradicionales de la zona reinventados a través de elaboraciones que además de respetar la materia prima, acercan notas de fusión y que serán “un maridaje perfecto e innovador con el que acompañar los diferentes vinos de la cooperativa, albariños cultivados y elaborados en el Salnés”, tal y como indican desde la organización.

ENOVIAXES. Otra de las propuestas de la bodega Martín Cödax para este verano es el ciclo As Enoviaxes de Códax, un recorrido por el panorama enológico gallego, nacional e internacional que pondrán de manifiesto, dicen sus promotores, “la versatilidad de los vinos blancos”,

De la mano de varios invitados, los miércoles de julio y agosto, con una duración aproximada de hora y media, ofrecen una experiencia única a los aficionados al mundo del vino.

La próxima cita tendrá lugar el día 27 con Vinos del Camino de Santiago, una cata de la mano del escritor Enrique López, que recorrerá el Camino de Santiago desde León, viajando por las diferentes denominaciones de origen probando vinos representativos de cada zona y entendiendo cómo sus castes y sus terruños marcan la tipicidad de sus zonas.

A esta cata le seguirá el 3 de agosto Terruños al límite del nuevo mundo, con la sumiller Carlota Iglesias; Descubriendo Jerez, con Mercedes González, formadora oficial de vinos, día 10; Chardonnay y los terruños de Francia, con el sumiller Eduardo Camiña, día 17; D.O. Ribera del Duero, Viticultura y Tipicidad, con Alberto Tobes, director técnico de viticultura y experimentación de la D. O. Ribera del Duero, día 24, y finalmente Las Castes gallegas, con Soraya Grandal, responsable de enoturismo del Pazo de Almuíña, que pondrá el broche de oro el día 31