Visión actual do teatro medieval galego e portugués da man do ciclo Clásicas desfeitas

Santiago. A Xunta presenta este mes de marzo os volumes 4 e 5 do ciclo Clásicas desfeitas, que este ano leva a escenarios non convencionais obras inspiradas na literatura medieval galega e na renacentista portuguesa. Os dous proxectos, están a tomar forma xa no marco do programa de apoio ao talento creativo das Residencias Artísticas do Gaiás, co propósito de achegar unha ollada renovada e actual sobre o patrimonio cultural e artístico.

As propostas, coproducidas pola Cidade da Cultura e o Centro Dramático Galego, convidan a traballar ligando as artes escénicas coa creación contemporánea e coa arquitectura, ocupando espazos non teatrais. Un encontro aberto e diverso no que o clásico segue a ser recoñecible nestes anovadores espectáculos que reivindican o patrimonio á vez que atraen novos públicos.

Clásicas desfeitas arrinca este ano co volume 4, Arte sen guión, da compañía carballesa Galeatro. A obra terá dúas representacións, na tarde do sábado 19 e na mañá do domingo 20 de marzo, cunha divertida e singular posta en escena na galería de túneles que percorre os sotos do Gaiás.

Coas ferramentas da improvisación contemporánea, a comedia e a música, Arte sen guión constrúe unha especulación improvisada sobre como podería ter sido unha función en galego da Idade Media, un xénero do que non se conservan escritos.

Galeatro, con base en Carballo fundada polos actores Tone Martínez e Alba Bermúdez.

A segunda peza é A barca do inferno, que se inspira no clásico da literatura renacentista portuguesa Auto da barca escrito por Gil Vicente no século XVI. A partir del, a compañía Moving Compass está a construír un espectáculo innovador que destaca especialmente por empregar a auga, neste caso a lagoa do Xardín Literario da Cidade da Cultura, como escenario teatral. redacción