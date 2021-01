“Viviremos una nueva ‘Belle Époque’, unos años 20 de alegrías. Ya lo verás”

Eres actor y guía de turismo, con una formación muy extensa. ¿Qué suele decirte la gente cuando va contigo de ruta?

Por lo general aprecia la forma de contar una historia y también si uno está documentado. No vale cualquier cosa. Y a mí me gusta que sea así. En Santiago la gente paga por una visita guiada a la altura de la ciudad. En lo que a mí me toca he de decir que estoy feliz con la reacción y el cariño que me transmite la gente.

“Periodismo y vida universitaria: la canallesca más allá de la ‘Casa de la Troya’”. Ahora, con la pandemia, ya nada es igual, ¿verdad?

Creo que ya hace tiempo que no es igual. Salir de casa por primera vez, fuera del control paterno, para venir a la Universidade en Santiago. El descubrimiento de la vida y las experiencias. Hoy creo que este cambio ya no es, quizás, tan radical. Los espacios y los tiempos son otros. Quizás los cuarentones fuimos los últimos en vivir aquellos tiempos de descubrimientos y de cambios. A mí me pillaron en los años 1995 a 2000.

Ay, si se nos van los estudiantes de Santiago y el funcionariado, ¿qué hacemos, Suso?

Compostela es eterna, universal. Siempre será uno de los tres pilares históricos del mundo occidental. Santiago persistirá sobre esta crisis. Los que gustamos de los papeles viejos sabemos que esta no fue la primera pandemia ni desastre de orden mundial. Y al igual que hace un siglo, viviremos un tiempo de optimismo y de alegría por visitar Santiago y recorrer sus caminos. Viviremos una nueva Belle Époque, unos nuevos años veinte de alegrías. Ya lo verás.

Alguien como tú seguro que sabe muy bien lo que ha cambiado en la sociedad. ¿Hemos ido a mejor o a peor, Suso?

En todas las épocas siempre ha habido el tópico de que “todo tiempo pasado fue mejor”. Yo creo que cada momento es diferente, con matices, sus transformaciones e incluso con sus continuidades. Por ejemplo, creo que las comunicaciones y el mundo de la comunicación son una gran oportunidad que hay saber utilizar con inteligencia. En cambio, creo que Santiago, al igual que toda Galicia, adolece de una crisis de identidad. Hay que aprovechar los recursos para poner en valor la singularidad y proyectarla con ambición y sin complejos a todo el mundo. Por ejemplo, el patrimonio gigantesco de la Galeguidade, los gallegos de América, creo yo que una ingente fuente de recursos y oportunidades adormecido. Yo observo con atención lo que hacen en Irlanda con los irlandeses de América.

¿Te has considerado en algún momento un periodista de la calle, Suso?

Casi, o sí. Siempre me ha atraído el mundo del periodismo y siempre he tenido a periodistas como grandes amigos. De hecho, al tener que interpretar personajes históricos, debo contar historias casi como un reportero o comunicador a los visitantes.

¿Nos puedes contar alguna anécdota de tu periplo profesional?

Un día estábamos explicando las historias del Colegio de Irlandeses de la Rúa Nova y hablábamos de uno de sus estudiantes, Guillén Lombardo, que vivió aquella Compostela de mediados del XVII que comenzaba a ser barroca. Este irlandés gallego es el personaje que inspira al legendario Zorro. Un importante director de cine español, que asistía a la visita, me dijo que estaba pendiente esa superproducción sobre las mocedades del Zorro, que pusiera de moda a Santiago como lo hizo El Código da Vinci con Roma. No te diré el nombre del director... por el momento... pero quiera el Altísimo que haga esa peli.

Otras anécdotas, por ejemplo, son las valoraciones que recibe uno de compañeros de profesión o actores. Me quedo con una: uno de los grandes actores de este país, Kiko Cadaval, al que yo admiro mucho, dejó escrito que mi personaje Casimiro Barcala era algo así como un fakir que te transportaba a los tiempos de La Casa de la Troya. Eso es precisamente lo que busco en las visitas teatralizadas, y que lo diga un grande, pues imagínate.

¿Era la primera vez que te presentabas a este premio? Además, utilizaste el seudónimo Chevalier de Pas...

Sí, es la primera vez que me presento al Lugín. Chevalier de Pas es ‘Caballero de Nada’. Es un guiño a mi cultura afrancesada y a mi admiración por la literatura francesa. Yo nací en la Suiza francófona donde viví la infancia. Y sobre todo es un gesto al hombre de las mil caras o de los innúmeros seudónimos, Fernando Pessoa, al que yo amo. Chevalier de Pas es un seudónimo que usa tan solo en una ocasión el joven Pessoa.

¿Nos hablas de tu artículo ‘Aqueles homes bigotudos do século XIX’?

Esos “bigotudos homes do XIX” son los rapaces estudiantes que coinciden en la pensión de la Rúa de la Troya regentada por doña Generosa Carollo, para consumir sus años más felices. Rillotes que viven la Compostela de la eterna troula y del glorioso orballo. Una Compostela musical y mágica. Esos “homes bigotudos” luego serán los líderes de la Galicia de finales del XIX y serán los padres de la siguiente generación, vanguardista, moderna y modernista, que descollará ya en los comienzos del siglo XX. Pero la Compostela que viven en su juventud es una Compostela que llora a Rosalía, recién muerta, y que es el escenario maravilloso de aquellos tiempos de universidad. Barcala en la boda del ‘madrileño’ con Carmiña, dice “porque nunca más, ay, volveremos a ser estudiantes”. ¡Oh tempora!... como dirían los clásicos. Además esa Compostela de La Casa de La Troya pueden reconocerla perfectamente hoy en día aquellos que tienen la dicha de caminar por la rúas de Santiago cada día.

Por cierto, teniendo en cuenta que Pérez Lugín es el autor de ‘La Casa de la Troya’... ¡en algún momento tenía que llegarte el reconocimiento!, ¿no crees?

He tenido mucha fortuna. He de decir que para mí, un coruñés picheleiro que siente un amor irracional por ambas ciudades, como el estudiante Manolito Casás, y que además soy un ‘troyano’ de ideología y sentimiento, es un honor muy grande, inconmensurable. El Lugín es uno de los premios periodísticos más antiguos de España, y este año hay condicionantes especiales como el hecho de ser una edición de cifra redonda (la 80) y cumplirse el 150 aniversario del autor. Ofrezco humildemente el premio como un don preciado más en el altar de las glorias de La casa de la Troya del inmortal Lugín y de la universal Compostela.