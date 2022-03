Voadora inicia a xira de ‘Othello’ con funcións en Lugo e Compostela

Santiago. A compañía de teatro Voadora regresa aos escenarios galegos esta primavera co seu celebrado Othello. A peza, dirixida por Marta Pazos, poderase ver este venres na XXII Mostra Teatro Clásico de Lugo e o 26 e 27 no Auditorio de Galicia de Santiago.

Ademais, no mes de maio e xuño a montaxe visitará Pontevedra, Narón e Ourense, e realizará dúas funcións internacionais en Porto (Portugal) e Heidelberg (Alemaña).

Othello é a terceira montaxe de Shakespeare que aborda Voadora, nunha visión transgresora, celebrada por público e crítica desde a súa estrea absoluta en Madrid o pasado mes de maio.

A adaptación do libreto, asinada polo dramaturgo ourensán Fernando Epelde, está atravesada pola posverdade e as violencias machistas.

Tamén, tal e como é habitual nas propostas de Pazos, a hibridación de linguaxes e a plástica terán especial protagonismo na escena.

Coprodución de Voadora coa MIT Ribadavia, o Teatro de La Abadía e o Nacional São João de Porto, pretende por o foco nas personaxes femininas da traxedia.

A actriz María Vázquez introducirase na pel de Desdémona, acompañada sobre as táboas polos intérpretes Ángel Burgos, Ana Esmith (Miss Beige), Chumo Mata, Hugo Torres e Joaquín Abella.

Como indica Marta Pazos, “desde a súa estrea, Othello contou con múltiples interpretacións, dando pé a numerosas percepcións culturais, tanto de raza como de xénero. Desde Voadora queriamos facer unha adaptación que nos permitise pasar tempo no universo das mulleres e abrir un espazo para elas”.

A partir do texto de Epelde, a compañía propón un debate arredor de cuestións como a construción do xénero e da identidade, a percepción individual ou a conformación e estrutura do sistema patriarcal. Para isto, Marta Pazos despoxa as personaxes da súa pel e do seu xénero, coa intención de conectar “coa súa máis pura esencia e o seu máis profundo conflicto”.

Na súa adaptación do clásico, Marta Pazos propón atacar a crudeza do Othello desde a pulsión xerada por binomios como a verdade e a mentira ou o público e o íntimo. Para isto, a directora emprega a comedia como xerador de discurso.

“A comedia é implacable. É o espazo para dicir a verdade máis rotunda”, asevera.

Con ela, Pazos “ataca con crudeza” a “dor” que lle produce a historia de violencia machista do Othello. Neste sentido, a directora lembra que, na peza, unha muller (Desdémona) morre asasinada nunha acotación.

A montaxe nace dun lugar periférico, “desde o que investigamos os patróns de conduta machista do texto orixinal”, sinala a directora artística, algo que Voadora estudou no confinamento. redacción