Voda bucaneira á vista en ‘48 horas para o si’

Fran, un home dinámico e moi ocupado co seu traballo de hostaleiro, quere prepararlle hoxe en 48 horas para o si unha voda por sorpresa á súa moza, María, unha muller de orixe alemá que chegou á Costa da Morte como parte dunha viaxe e quedou namorada de Fran e de Galicia.

Para esta complicada tarefa, Fran contará coa axuda de Alba, unha amiga da parella que se apunta a un bombardeo. Vaille facer moita falta a súa colaboración para conseguir os mellores detalles para montar o seu casamento ao máis puro estilo bucaneiro.

A REVISTA. O programa A Revista estará hoxe en directo nun dos maiores puntos de atención en Galicia cada 1 de novembro: a Feira de Santos de Monterroso, que recupera a normalidade tras dous anos marcados pola pandemia. Coñecida como a feira das feiras, a súa orixe remóntase á Idade Media e foi declarada de Interese Turístico Galego en 2011. Con máis de 850 postos, en que destacan produtos de temporada como queixos, castañas ou mel, este ano agárdase a asistencia de máis de 20.000 persoas.

No estudio de gravación, Loly Gómez falará co antropólogo Rafael Quintía, director do documental A parroquia do alén, que fai un percorrido polas diferentes crenzas, tradicións e ritos que configuran a nosa particular maneira de relacionarnos coa morte e os mortos.

Ademais, o programa conectará con Patxi Pérez Ramallo, investigador do Max Planck Institut for Geanthropology da Facultade de Medicina do País Vasco e autor dun traballo en que se analizaron 33 tumbas para desvelar como eran os habitantes de Santiago e como se converteu en cidade. Este estudo, publicado na revista científica Archaeological and Anthropological Sciences, revela tamén que durante os tres primeiros séculos da cidade (IX-XII), máis do 50% das persoas enterradas na necrópole eran de fóra.

Tamén estarán hoxe na mesa de A Revista Francisco Almuíña, presidente de Fegatur, a Federación Galega de Turismo Rural, e a bióloga Xiana Albor.