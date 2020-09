Na Galega Hoxe volve Quen anda aí? en directo á grella da TVG. De luns a venres, Roberto Vilar e Rodrigo Vázquez volverán facerlles compaña aos espectadores nas tardes da Galega co obxectivo de seguir resolvendo dúbidas e de entreter nestes tempos de tanta incerteza. O programa tamén contará coa colaboración das xornalistas Inma Morandeira e Iolanda Vázquez, que achegarán contidos máis frescos e sorprendentes, e de Marcial Mouzo, que volverá capitanear o programa todos os xoves.

Todos eles volverán estar acompañados polos mellores expertos do noso país: científicos como o profesor Tubío e Déborah García e médicos da altura de Marina Blanco, o cirurxián Diego González ou o decano da Facultade de Medicina da USC, Julián Álvarez Escudero, co obxectivo de esclarecer as dúbidas con respecto á pandemia do covid-19. REDAC.