Volven lembrar a vida de Castelao noutro aniversario do seu pasamento

Como cada ano por estas datas, desde fai xa máis de catro décadas, cando quedan atrás as festas do Nadal e ponse en marcha un novo exercicio político celébrase en Compostela un acto en grao sumo entrañable co que se rende tributo a un galego universal, Alfonso Rodríguez Castelao. Nesta ocasión, por culpa da pandemia, as circunstancias obrigaron a limitar a presenza de moitas das persoas que afán darse cita para conmemorar un aniversario máis da morte do rianxeiro.

Un ano máis, os responsables da Fundación Castelao homenaxearon a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no aniversario do seu pasamento cunha ofrenda floral, verbal e musical. Como en convocatorias anteriores o acto deste venres pola tardiña tivo lugar en San Domingos de Bonaval, lugar onde repousan os restos do intelectual galeguista tralo seu traslado a Galicia desde Bos Aires no ano 1984.

Neste 71 aniversario da morte de Castelao o encargado de lembrar a súa figura foi Miguel Anxo Seixas Seoane, secretario da entidade, quen no seu discurso lamentou que a actividade da Fundación quedase mermada por mor da pandemia, nun ano “tan importante na historia de Castelao” porque coincidía tamén co centenario da primeira exposición do Álbum Nós, traballo que o intelectual elaborara uns anos antes e que aínda que non se editou ata 1931 si se puido ver na Coruña e outras localidades durante 1920. Destacou tamén que neste 2020 coincidía o centenario da revista Nós, que foi publicada por primeira vez en outubro de 1920.

Un ano no que se cumpliu tamén o centenario da celebración da primeira manifestación do Día de Galicia e da teoría do nacionalismo galego.

Un ano sen dúbida cheo de posibilidades para poñer en valor a cultura galega e que, en verbas de Seixas Seoane, “agardamos se poida retomar neste 2021” e reactivar as actividades que estaban previstas nos colexios de toda Galicia en diferentes concellos relacionados coa figura de Castelao.

Rematou engandido que este ano 2021 cúmplense os 100 anos da viaxe de Castelao por toda Europa. Nesta ocasión leuse ademais unha mensaxe do presidente do Centro Galego de Bos Aires, Ramón Suárez.

O acto de onte congregou a varias personalidades do mundo político e intelectual de Galicia, como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega; o deputado autonómico Borja Verea; Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobea, e representantes do Partido Galeguista. Ademais, a música volveu ter un papel destacado. Nesta ocasión Belén Bermejo interpretarou varias cantigas de Santa María e, para rematar o acto, soou a peza favorita de Castelao, a Foliada de Negreira.

A Fundación Castelao púxose en marcha no ano 1984, cando un grupo de amigos persoais, compañeiros, discípulos e simpatizantes da súa figura decidiron perpetuar a súa herdanza.