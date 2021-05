Menuda semana de vértigos que llevo. Todos los números que se me cruzaron por delante me aturdieron por su enormidad.

Por ejemplo, esos 40.000 muertos que no se sabe de qué fallecieron, si por un exceso de mortalidad natural para el Gobierno español o por la COVID según análisis de otros estamentos.

También me dio un vahído cuando el martes escuché que más de ocho mil personas habían entrado de forma irregular en Ceuta. Miles de menores engañados por Marruecos que tan rápido como llegaron la mitad de ellos fueron devueltos de nuevo. Cosas de la diplomacia y los malentendidos y problemas de vecindad.

Ya no digamos si les refiriera el número de trabajadores en ERTE (que no se contabilizan como parados) y el porcentaje de ellos que en pocos meses se quedarán sin trabajo porque sus empresas no podrán asumir las pérdidas y quebrantos que les causó la pandemia del coronavirus.

Pero lo que de verdad de la buena me provocó un vahído, desvanecimiento y síncope son los 23.000 millones de kilómetros que recorrió en 44 años la nave espacial de la NASA Voyager 1.

Pensar en la inmensidad del espacio, la soledad inimaginable de ese vacío infinito, la auténtica historia interminable de esa sonda me pone los pelos de punta.

Cualquier dato que intenten imaginar les llevará irremediablemente a ese vértigo del que les hablaba al inicio de esta columna.

Sepan que viaja a una velocidad de 61.155 kilómetros por hora, y aún así no es el ingenio más veloz que ha lanzado el hombre al espacio, de hecho, ocupa el cuarto lugar.

Parafraseando a Manuel Fraga, como no puedo tener el espacio en la cabeza me sumergí en la Wikipedia y descubrí que la sonda Solar Parker alcanzó los 324.000 kilómetros por hora en su primera aproximación al Sol, velocidad que se espera que sean 700.000 kilómetros por hora, sí, como lo leen, en su acercamiento a nuestra estrella allá por 2025.

Otra nave veloz donde las haya es la Helios B, que alcanzó unos 252 900 kilómetros por hora en abril de 1976, que también investiga el espacio entre la Tierra y el Sol.

Y la tercera en discordia es la sonda Rosetta, que viajó a unos 108 000 kilómetros por hora entre noviembre de 2009 y agosto de 2014). Esta fue misión de la Agencia Espacial Europea que se envió para orbitar alrededor del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko en 2014 y 2015, enviando después un módulo de aterrizaje, Philae, a la superficie del cometa.

¿Lo recuerdan?

¡Qué apasionante!

Pero si volvemos a la grandeza de la Voyager 1, ésta ya despertó el interés de los más grandes científicos allá por 1977. ¡Ya llovió!

Por ejemplo, el prestigioso astrónomo, divulgador científico y profesor de la Universidad estadounidense de Cornell Carl Sagan creó y dirigió un comité que desarrolló un disco de oro, una especie de gramófono que contiene sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrase, según reza la Wikipedia, ese gran fondo enciclopédico y del saber siempre que se use con prudencia y sensatez.

Hasta el cine de ciencia ficción ya imaginó el futuro de estas sondas espaciales. En Star Trek, la película, la nave USS Enterprise que dirige el almirante James T. Kirk, interpretado por William Shatner, se enfrenta a una inimaginable fuerza alienígena llamada V’Ger, que no es más que el hipocorístico de la imaginada Voyager 6, una sonda viralizada por una civilización mecánica.

Pues bien, ya en el espacio interestelar tras cruzar la heliosfera y atravesar la heliopausa -donde el viento solar se une al viento estelar y de otras estrellas, la Voyager 1 ha vuelto a enviar información a la Tierra sobre un zumbido muy débil y monótono que se encuentra en un ancho de banda de frecuencia muy estrecho, que se supone es el tenue y persistente zumbido del gas interestelar, según firman varios investigadores a la Agencia Efe.

¡Increíble!

No sé ustedes, yo disfruto todos estos descubrimientos como si fuera el mismo Buzz Lightyear en Toy Story: ¡Hasta el infinito y más allá!