¿Vuelve lo de haz el amor y no la guerra?

Va a ser verdad que a veces lo más sencillo y menos rebuscado es lo que mejores resultados obtiene. Algo así pasó con el disfraz más viral de estos Carnavales, el de Raquel y Lucía, una técnico de iluminación y una creadora de contenidos web, que con una de las caracterizaciones más simples, la de dependientas de Zara, se encumbraron en estas últimas fiestas populares. Claro que detrás de su éxito está la originalidad de la idea y sobre todo, la actitud, porque de nada les hubiese valido ponerse traje y cargar con el burro de la ropa sin haber interactuado con cuantos se cruzaban con la gracia con la que lo hicieron. Un puntazo.

No creo que haya nadie que hubiese visto el vídeo de su paseo esa noche por las calles coruñesas que pueda ya evitar la risa cuando entre ahora en una tienda del grupo textil y escuche a alguna de sus empleadas gestionando una devo. Y por cierto y ya que estamos con el tema, solo apuntar por aquí lo fácil que resulta, visto lo visto, imitar al personal de Zara solo con unas cuantas frases, y la pena de que no se hubiesen topado con Marta Ortega y poder ver sin filtros qué le parecía la actuación.

Y aunque no sé si todo el mundo estará de acuerdo con que este ha sido el mejor disfraz de estos Carnavales, en lo que sí seguro que coincidimos la mayoría es en las muchas ganas de celebración que había. Se vio en la alta participación en las actividades que se promovieron en las ciudades, en la gran afluencia de gente que en las calles y sobre todo, se vio en la actitud, que no fue otra que la de querer recuperar la normalidad.

Algo a lo que también han ayudado las medidas de prevención del covid, cada vez menos restrictivas, y que sumarán el sábado una nueva modificación más, la de eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de positivos de coronavirus independientemente de su situación vacunal, y a la que todo apunta irán añadiéndose próximamente algunas más. Que así sea.

Y VOLVIENDO AL ÉXITO DE LO SIMPLE, no sé si es en eso o solo lo parece, en lo que se basa Juan Magán al desvelar su plan de acción para derrocar a Vladímir Putin, a quien el artista por lo visto abrazaría fuerte y le diría ‘te amo’ al oído. Sí, sí, literal; lo que viene siendo aquello de haz el amor y no la guerra de toda la vida, vaya. El dj explica que de esta forma usaría el poder de este sentimiento para detener la invasión de Ucrania por el ejército ruso, convencido de que de producirse este improbable encuentro entre él y el presidente de la Federación Rusa sería (dice) “un paso para que, tarde o temprano, el odio sea reemplazado por amor”. Pues eso. Que lo mismo es la idea más sencilla del mundo como la flipada happy flower jamás escrita, vete tú a saber, pero yo de entrada y lamentablemente, me inclino por lo segundo.

Y mientras la guerra continúa, la economía se resiente, las protestas aumentan y hasta los cines rusos se han quedado plantados sin poder estrenar las últimas películas de Disney, Sony Pictures y Warner, que han querido castigar así la actuación del gobierno, aunque no sé yo si eso les importa demasiado a los que han provocado tal situación, las principales ONGs internacionales como Cruz Roja, Acnur, Cáritas, Unicef o Amnistía Internacional, han abierto canales específicos de ayuda a Ucrania en los que se puede donar si se quiere colaborar con el país.

Cuidado, eso sí, con alguna petición de donación que circula por redes sociales o compartida por amigos de amigos de amigos, y de las que ya se está advirtiendo. Ante la duda y para evitar ser víctimas de un intento de estafa, lo mejor es utilizar alguno de los canales oficiales y asegurarse así de que la ayuda llega a quien de verdad la necesita; ojalá que sea necesaria por poco tiempo.