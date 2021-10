Vuelve ‘Succession’, una sátira del poder con más traiciones y puñaladas

Nueva York. Una guerra civil familiar que retrata la serie Succession, que gira en torno a la descarnada lucha por hacerse con el poder de un imperio mediático, vuelve a la pequeña pantalla después de dos años de ausencia con nuevas dosis de puñaladas sorpresivas y un amplio abanico de conversaciones despiadadas.

“Siempre es liberador lanzar insultos”, confiesa a Efe Brian Cox, el actor que interpreta a Logan Roy, patriarca de los Roy y presidente de la empresa Waystar RoyCo, que busca entre sus cuatro hijos a su mejor sucesor. Y es que en la nueva entrega, en la que la lucha por el poder se intensifica más si cabe con constantes traiciones entre el padre, sus vástagos y algunos de los directivos de Waystar, abundan los cruces de palabras plagados de ingeniosos improperios.

“Ahora ya se está yendo a muerte”, dice Cox sobre la tercera temporada, recién estrenada este domingo de octubre, en HBO, con la que se abordan las consecuencias de que Kendall Roy (Jeremy Strong), el hijo a primera vista más ambicioso, acusara públicamente a su padre de conocer los abusos sexuales que tuvieron lugar en la compañía. La irreverente serie, que se hizo con el Emmy de 2020 al mejor drama tras superar, entre otras, a The Crown y El cuento de la criada, llevó incluso a popularizar los fuck off (vete a la mierda) que pronuncia habitualmente el personaje de Cox, quien fue visto forzado a repetirlo fuera de pantalla en los momentos más inesperados y en repetidas ocasiones. “Viene gente todo el rato a pedirme que les diga ‘vete a la mierda’”, cuenta Cox, que detalla que recibió esa solicitud incluso en una solemne presentación de un libro sobre abusos sexuales enmarcado dentro del movimiento Me Too que empezó a arrasar en Hollywood en 2017.

“Como muchas de las producciones, el rodaje de la tercera entrega de Succesion” se vio retrasada por la pandemia del coronavirus, y no pudo empezar hasta noviembre de 2020, cuando las vacunas aún no estaban disponibles, existía temor durante los rodaje a exponerse. ECG