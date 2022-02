Vuelven ‘Los Bridgerton’ a Netflix y el ‘Caballero Luna’ combatirá en Disney+

La serie Los Bridgerton regresan a Netflix en marzo, un mes que vendrá repleto de destacadas novedades seriéfilas, con estrellas como Taika Waititi, Jamie Dornan, Toni Collette, Courteney Cox, Mira Sorvino, Samuel L. Jackson o Greeicy Rendón, que bailará reguetón en Ritmo salvaje. Además, el conocido actor guatemalteco Óscar Isaac se mete en el traje blanco del superhéroe Caballero Luna, un nuevo bombazo de Marvel para Disney +

Así, hay que recordar que la primera temporada de Los Bridgerton fue la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, con 625 millones de horas visionadas en sus primeros 28 días. Y la pareja de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jea Page) se convirtió en una de las favoritas del público. Será el 25 de marzo cuando se pueda ver la segunda temporada de esta serie que adapta los bestsellers de Julia Quin. Estará centrada en los hermanos Bridgerton, especialmente en Anthony, vizconde de Bridgerton (Jonathan Bailey), y aunque en las primeras imágenes de esta nueva entrega se puede ver a Daphne... no hay ni rastro del duque de Hastings.

También habrá que esperar a fin de mes, en este caso al día 30, para ver la nueva serie del universo Marvel, Caballero Luna, con Óscar Isaac en el papel de Marc Spector, un empleado en una tienda de regalos con trastorno de personalidad múltiple: también es Steven Grant y Jake Lockley. Sus varipintas identidades se ven envueltas en una guerra mortal con los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno. Junto a Isaac aparecen Ethan Hawke y May Calamawy en una serie para Disney+.

COMEDIA. Sin ir tan lejos, el jueves 3 de marzo llegan a HBO Max los tres primeros episodios de los diez que componen la comedia Nuestra bandera significa muerte, inspirada en la vida del aspirante a pirata del siglo XVIII, Stede Bonnet (interpretado por Rhys Darby). Y tres de estos capítulos están dirigidos por Nacho Vigalondo. Se trata de una serie creada por David Jenkins y que cuenta como productor ejecutivo con Taika Waititi, el nombre de moda en las películas de acción y superhéroes (ha dirigido tres de Thor, prepara una de Star Wars y el guión de otra de Flash Gordon), y que también actúa.

Por otro lado, y tras el éxito de Belfast, Jamie Dornan cambia completamente de registro para meterse en el papel de un hombre que busca su identidad en El turista, una miniserie de seis capítulos que se estrena el 3 de marzo en HBO Max. Dornan interpreta a un británico que se encuentra en el brillante desierto rojo del interior de Australia, perseguido por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. A partir de ahí, una historia llena de giros y de tensión en la que el actor irlandés es protagonista casi en solitario.

Y en el apartado de la animación, el universo del brutal cómic The Boys, una de las series de más éxito y mejores críticas de Prime Video, se extiende a la animación con un proyecto que la plataforma estrena el 4 de marzo. The Boys Presents: Diabolical son ocho episodios de entre 12 y 14 minutos de duración, cada uno con su propio estilo de animación, que revelarán historias inéditas del universo de The Boys. En su versión original contará con las voces de Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle o Kieran Culkin.