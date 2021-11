Vuelven los photocalls y nace la circulación controlada

Semanas después de la desescalada que eliminó las restricciones, y pese a que gracias a la alta cobertura de vacunación la situación epidemiológica actual es favorable (y toquemos madera para que siga siéndolo), volvemos a hablar del covid.

A mí, la verdad, me aburre soberanamente el tema pandemia en general, y todo lo que tiene que ver con ella en particular, lo reconozco. Me resulta agotador y cansino hasta la saciedad haber estado meses y meses perorando sobre el virus, y un año y medio después seguir hablando de él, incluso cuando parecía estar sentenciado a quedarse en segundo plano.

Ni por asomo. Así seguimos; desayunando con cifras, incidencia, alertas y niveles de transmisión, por cierto con semáforo incluido, que formará parte de esa nueva normalidad rebautizada ahora como circulación controlada, que si ya solo el nombre a mí me da miedito, cómo imaginar lo que viene a continuación.

Pero probablemente y para ser honesta, visto lo visto, también creo que puede ser más necesario de lo que pensamos a priori seguir hablando de ello. Primero para demostrar la obvia eficacia de las vacunas y el rotundo apoyo que debe darse a la sanidad y a la investigación, y segundo, para no olvidar lo ocurrido y obrar en consecuencia.

En lo que a mí respecta, con prudencia, sí, desde luego, pero también dejando claro que el objetivo debe ser vivir la vida presencialmente con todo lo que eso implica.

SUPONGO QUE POR ESTO MISMO ME RECONFORTA VER QUE LAS GALAS vuelven a tener cabida en la agenda de actos. No una ni dos, sino todas las del mundo. Los Ondas, los Fotogramas de Plata, los MTV EMAs, Los 40 Music Awards, los CFDA Fashion Awards... y hasta los Gallegos del Año, que se entregarán hoy mismo.

Y con las ceremonias y las fiestas, también han vuelto los consabidos photocalls, (en esta vuelta ya sin mascarilla en el posado de rigor), y para todos los gustos y estilos. Los ha habido discretos, glamurosos, extravagantes, atrevidos o incluso sorprendentes, como el de los Elle Style Awards, un fiestón total celebrado en Sevilla a finales del pasado mes con las mismísimas Rita Ora y Sharon Stone, que subió a nivel holliwoodyense la cita, y una debutante Victoria Federica elegantemente vestida por Lorenzo Caprile, que apareció por allí en plan influencer para asombro del personal.

Yo empezaría a hablar de todos ellos y no pararía hasta dentro de un mes, pero casi que esta vez lo dejo en ese chillidito nervioso e ilusionado de Rosalía entregando premio a su novio Rauw Alejandro, beso televisado mediante (por mucho que al realizador le interesase más la espalda del bueno de Ibai Llanos) y en el que muchos quisieron ver, no sé muy bien cómo ni por qué, aquel famoso Peeeedrooo de Penélope Cruz en los Oscar, que fue a todas luces muchísimo más expresivo y entusiasta que el que ahora dejó traslucir la cantante catalana del Malamente con sus visibles nervios, tratrá.

A mí ni fu ni fa ese momento del que todo el mundo hablaba en las redes, memes incluidos, en la primera aparición pública de la pareja como tal, por mucho beso y mucha dedicatoria del muchacho a su musa. Que no digo yo que no sea porque tengo otros gustos musicales, y probablemente otra edad. Pero bueno, tampoco va conmigo el estilo de Britney Spears y oye, a tope con el #freeBritney y todo eso, y si me apuras hasta con la copa de champán que se tomó la buena de la mujer para celebrar el fin de la tutela legal impuesta por su padre hace 13 años.

Y poca celebración me parece para quien ha conseguido decidir en qué puede gastar su dinero y su tiempo.