“Welcome to Vigo, it is terrific”, se anuncia como ciudad al mundo

Madrid. Vigo, el mundo en una ciudad. Así se denomina la campaña turística que el Ayuntamiento de Vigo presentó ayer en Fitur, donde el alcalde, Abel Caballero, invitó “a toda España y a todo el mundo” a visitar la ciudad, ya que “en Vigo van a encontrar de todo”. “Welcome to Vigo, it is terrific” –bienvenidos a Vigo, es genial–, subrayó el edil.

En el acto de presentación, Abel Caballero remarcó que Vigo “es especial por su gente” y “es distinta porque su gente la labra, la quiere”. A continuación, manifestó que en la ciudad “está el medioambiente, la cultura, la fiesta, los conciertos..., algo que solo sucede en Vigo”.

Así, puso en valor que el próximo año Vigo celebrará “un gran concierto” de Sting gratuito y este verano acogerá “el certamen de deportes más importante de Europa”, el festival de O Marisquiño.

Tras ello, destacó las “playas excepcionales” de la ciudad y remarcó que Vigo tiene “la mejor gastronomía del mundo”.

Igualmente, valoró las Illas Cíes, que “le pese a quien le pese -serán- Patrimonio de la Humanidad”, y la Navidad, por la que este año “habrá millones de personas que vendrán a Vigo”. “La Navidad se asocia a Papa Noel, que ya vive en Vigo; se asocia a los Reyes Magos, que se vinieron a vivir a Vigo; y como sigamos así se va a venir el Papa a vivir a Vigo”, selló Caballero.

“Es Vigo, el mundo en una ciudad, la mejor ciudad que uno puede imaginar para pasar sus vacaciones y para hacer amigos y amigas. Welcome to Vigo, it is terrific”, concluyó el alcalde.

La periodista viguesa Paula Montes, fue la encargada de abrir el acto, en un discurso por el que puso en valor que Vigo es “la ciudad con mayor calidad de vida de España” y remarcó el “cambio abismal que ha sufrido en los últimos 14 años”, en los que “ha pasado de ser la ciudad de las cuestas a ser la ciudad que ya no cuesta”.

Con ello la presentadora se refirió a la implementación del llamado Vigo vertical, un proyecto arquitectónico que busca hacer la ciudad más accesible pese a sus desniveles. Así, llamó la atención sobre sus rampas mecánicas y ascensores.

“Vigo es también la ciudad de las luces, las luces de Navidad, que nos han puesto de referente mundial”, ha sostenido Montes. europa press