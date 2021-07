Xa se pode visitar desde hoxe a lanterna da Torre de Hércules

Hoxe comezarán as novas visitas que se poderán facer por primeira vez durante o vindeiro mes ao farol da Torre de Hércules. Este proxecto piloto de visitas á lanterna encádrase na celebración do 12º aniversario da Torre como Patrimonio Mundial da Unesco e faise en colaboración coa Autoridade Portuaria de A Coruña.

Estas visitas serán os venres, sábados e domingos do mes de xullo e 1 de agosto de maneira provisional, aínda que poderán estenderse no caso acadar éxito de visitantes. As subidas serán para un máximo de catro persoas cada unha en dúas quendas, unha a mediodía, ás 12.30h e outra ao final do serán, ás 19.15h. A primeira visita ao público será a hoxe día 2 na sesión de pola tarde.

O obxectivo destas visitas é coñecer un recuncho máis da Torre de Hércules ademais de salientar o valor universal excepcional que fixo posible que o faro coruñés entrase na lista do Patrimonio Mundial da Unesco.

Visitas. Para poder visitar o farol, a única vía de acceso é o ascenso por unha escaleira de caracol de 5 metros de altura e 0,5 metros de diámetro, polo que as visitas non son recomendables a persoas con caixa torácica desenvolvida, capacidade física diminuída, limitacións de mobilidade ou avanzado estado de xestación, ademais doutras situacións semellantes. Así mesmo, os menores terán que estar acompañados por un adulto e non poderán acceder se non chegan a unha altura de 130 centímetros.

As entradas para acceder ao farol pornse cada día á venda no Centro de Interpre-

tación e Atención a Visitan-tes o mesmo día da visita e adxudicaranse por estrita orde de demanda. Ademais, cada persoa poderá retirar

un máximo de dúas entradas.

Ampliación do convenio. Estas visitas son froito dunha ampliación do convenio existente entre a Autoridade Portuaria da Coruña e o Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña. O devandito convenio establece as bases para as visitas turísticas da Torre de Hércules, que agora pódense ampliar con esta iniciativa, grazas á colaboración da entidade portuaria na súa posta en marcha.