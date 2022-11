Xantar. Hacer vidente lo evidente

Magnífico slogan que viene a poner el acento en el etiquetado para invidentes: los QR y el Braille son las plataformas de accesibilidad que, por el momento, no se ha extendido todo lo deseable. La jornada tiene como protagonistas a la Província de Lugo, a la Diputación de Zamora, a los concellos de A Veiga y Burela, y el Aguardiente y la Miel de Galicia, con mayúsculas, como su calidad.

Y es ahora, en fin de semana de apertura al gran público, tiempo de hacer balance del volumen de negocio, de la repercusión desde el punto de vista profesional. Es un evento consolidado, no cabe duda. Es una feria bien organizada y completa en acciones y promociones. Portugal se entrega sabiendo de nuestra fidelidad. El Eixo Atlántico ocupa su espacio estratégico. Los concellos gallegos no faltan a la cita de ofrecer sus puntos fuertes. Y la gastronomía se erige como eje vertebrador de todo. Todo muy evidente.

Algunas ideas para el 2023. Nombres internacionales: personalidades de todos los sectores que sabemos son un reclamo excepcional (influencers, artistas, comunicadores y, siempre esperados, los cocineros mediáticos que vendrían a poner la guinda al buen momento de Galicia, su Turismo y su Gastronomía.

Galicia Exterior: desde el primer día reclamamos la imprescindible contribución de las embajadas culturales de la Diáspora. Su posicionamiento estratégico, su mercado, su buen nombre, sus canales de promoción y comercialización, su vocación de servicio y su enorme potencial.

Conexiones: tengo la sensación de jet lag cada vez que vuelvo en avión a mi Galicia interior. Horarios, frecuencias, transfers, combinaciones,... Toda una odisea, todo un día, toda tu energía para viajar entre capitales de provincia. Soy culpable de no haber sucumbido a mi primera voluntad: estrenar el AVE Barcelona-Ourense, una bendición para este abandonado interior del interior de Galicia. Tampoco sucumbí a la segunda: alquilar un vehículo que no iba a necesitar en los jornadas de Xantar. No debemos rendirnos, sigamos reclamando infraestructuras que llegan 20 años tarde.

Y saber leer entre lineas. Hay idiomas que son universales: caras de tediosa inactividad por momentos, horarios intempestivos que bien pueden dinamizarse con más acciones y expresiones culturales coordinadas, experiencias gastronómicas inolvidables que garanticen retorno y fidelidad...

Y, finalmente, cabe exigir la excelencia a todos los expositores. El pliego de condiciones mínimos debería complementar lo arriba anotado: tanto prescriptores como promotores y público esperan vivir una experiencia exclusiva en cada parada, en cada stand, en cada cata, en cada evento. Tómenselo muy en serio y exijan al expositor que todo esté a la altura de la calidad y belleza de la tierra que representan, del valor del tiempo que le dedicamos los interesados y de la profesionalidad que aportan desde Expourense y la Dirección de Xantar. El Camino de la Excelencia se da con cada paso consciente, que no siempre es un buen paso. Los tropiezos complican el viaje pero enseñan a pisar mejor. Y ahora no conviene dar palos de ciego. Disfruten!