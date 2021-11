‘Xela Arias’, o ciclo da RAG en honra á autora, abre o xoves da man do seu fillo

A Coruña. Darío Gil, fillo de Xela Arias, abrirá este xoves día 11 o simposio que a Real Academia Galega lle dedica no mes de novembro á protagonista do Día das Letras Galegas 2021. Será nunha tarde centrada na vida e no compromiso social e cultural da homenaxeada que contará tamén coas achegas da profesora da Universidade de Vigo Ana Iglesias e a escritora Marga do Val, amigas persoais da autora, e Yolanda Castaño como moderadora.

O Simposio Xela Arias, desenvolverase os xoves 11, 18 e 25 de novembro na sede da institución (rúa Tabernas, 11 – A Coruña) a partir das 18:00 horas. A entrada é libre e todas as sesións poderán seguirse tamén a través de academia.gal e da canle de Youtube da Real Academia Galega. As tres xornadas concibíronse como un punto de encontro para profundar na análise da escrita, a tradución e o labor de edición da autora e tamén para gozar da súa creación a través da palabra recitada, a música, cunha actuación a cargo da Banda da Loba, e o audiovisual, coa presentación da serie web documental Xela Arias, a palabra esgazada.

A primeira xornada será inaugurada este xoves ás 18.00 horas polo presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; a académica Marilar Aleixandre, coordinadora do simposio; e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a nai e o fillo de Xela Arias, Amparo Castaño e Darío Gil. Deseguido Darío Gil Arias achegará o perfil máis íntimo da autora. O seu fillo ofrecerá “unha ollada dende o cotián” dunha muller “loitadora” sempre comprometida contra as causas inxustas.

A tradución, a edición e o diálogo con outras artes guiarán o 25 de novembro a última xornada. REDACCIÓN