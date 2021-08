Xinzo de Limia, Combarro e Doade, eido de ‘Eu quero troula II’ na TVG

Santiago. Hoxe, como continuación ao último programa, chega Eu quero troula II, onde as reporteiras do programa Adela Bértolo, María Rial, e Laura Vaqueiro serán as encargadas de facer un percorrido pola festa do Esquecemento de Xinzo de Limia. Neste concello ourensán os seus veciños retroceden no tempo para recrear unha peculiar e moi divertida invasión romana. A continuación, as reporteiras viaxarán a Poio, e, máis concretamente, a belísima parroquia de Combarro, para pasalo en grande na Festa do Mar. Alí haberá música tradicional, moito marisco e unha verbena inesquecible coa orquestra Marbella. As cámaras do programa tamén estarán en Allariz, onde celebran un desfile de xigantes e cabezudos para homenaxear a empanada, un dos nosos emblemas gastronómicos. O percorrido fará parada en Doade, no concello de Lalín. Nunha nova edición da malla tradicional desta parroquia terase a oportunidade de comprobar como traballaban os nosos antepasados... Pero tamén se poderá troulear coa foliada que teñen preparada. No programa tamén haberá tempo para visitar Soutelo de Montes, no concello de Forcarei, e vivir en primeira persoa a Festa do Gaiteiro de Soutelo. Trátase dunha emotiva e festexeira homenaxe a Avelino Cachafeiro, un mito da nosa cultura gaiteira. A troula é esgotadora e, deste xeito, as reporteiras reporán forzas cunhas ameixas do Carril cociñadas de distintas formas. E por se alguén queda con fame e ganas de festa rachada, darase boa conta de todo o ocorrido na festa da anguía e a mostra da augardente do país de Valga. Para rematar como é debido un programa cheo de cor e sorrisos infinitos, Eu quero troula II ofrecerá a actuación do grupo tradicional Lirolai, do concello do Rosal.

A recta final do mes de agosto e, á súa vez, a longa sombra do regreso das vacacións, fai que os visitantes das praias gocen ao máximo destes días de sol. Coma cada mércores, Aquí hai praia visitará tres novos areais. O programa comezará polo norte, na provincia de Lugo. No corazón da Mariña lucense entre os concellos de Foz e Burela, sitúase a praia de Areoura. Este areal conta de 200 metros de lonxitude, e está custodiado por cantís escarpados e cheos de rochas e pequenas covas que se forman nos costados, creando cantís de pedra de fermosa factura.

Na provincia da Coruña, visitarase Cabeiro, no concello de Porto do Son. Esta praia consta dunhas vistas privilexiadas desde o faro de Cabeiro, en que se pode contemplar toda a ría de Muros e Noia. ECG