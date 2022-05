Xornada en Partenalia do patrimonio monumental

LEÓN O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, encabezará este martes en León unha xornada de Partenalia sobre o patrimonio monumental, que contará coa presenza de políticos de administracións públicas intermedias e expertos europeos en turismo.

A reunión celebrarase no Museo Etnográfico Provincial de León e busca promover o patrimonio monumental que se atopa nos territorios dos membros de Partenalia, a rede europea de gobernos intermedios para a cooperación territorial presidida por Manuel Baltar.

Abrirá a xornada ás 09.30 horas xunto ao presidente da Deputación de León, Eduardo Morán, e o vicepresidente da Deputación de Valencia -e vicepresidente de Partenalia-, Carlos Bielsa.

O presidente da Deputación de Ourense incidirá na súa intervención na importancia do turismo para o progreso dos territorios, a necesidade de políticas públicas de promoción e recoñecemento do patrimonio monumental ou a importancia do traballo en rede, como acreditan as organizacións europeas presididas por Manuel Baltar, Partenalia e a European Historic Termal Towns Association, e a vicepresidencia da Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios.

Na primeira parte da xornada intercambiaranse boas prácticas vencelladas á promoción e xestión de lugares turísticos e os seus monumentos históricos -especialmente os que se atopan en zonas rurais- nun contexto de pospandemia no que o turismo sitúase como unha ferramenta imprescindible de recuperación económica.

O coordinador de Partenalia, Nicolas Reynès, disertará sobre o Patrimonio monumental: unha oportunidade de desenrolo do turismo de proximidade.

Con relatores presenciais e por videoconferencia intervirán, entre outros, o deputado de Cultura da Deputación de León, Pablo López; o presidente do distrito de Neamt (Rumanía), Ionel Arsene; o deputado de Brabant-Wallon (Bélxica) Marc Bastin; o alcalde de Quart de Poblet e asesor de fondos europeos valenciano, Bartolomé Nofuentes ou o presidente da provincia de Lucca (Italia), Luca Menesini. redacción