Xornada sobre o futuro do Influencer Marketing

a coruña. A Coruña acolle hoxe a xornada Marketing para influír, co fin de que o mundo empresarial coñeza o presente e o futuro do Influencer Marketing, as boas prácticas a través de casos de éxito ou como realizar campañas exitosas con influencers. O evento está organizado polo Clúster de Comunicación de Galicia como unha xornada pop up do seu Congreso Flúor.

A partir das 10.00 horas, o local Estrella Park de Marineda City acollerá a xornada que arrinca coa benvida do influencer Pablo Meixe. Acto seguido, terá lugar a charla Influencer Marketing para alcanzar os teus obxectivos, con Julia Muñiz, directora de Marketing de Bushido. Despois, Julia Francini (Ambassadors & Talents Coordinator LaLiga) falará do caso de éxito LaLiga. Tamén o director de Comunicación de Adolfo Domínguez, Carlos Arjiz, expoñerá como a marca alcanzou ese nivel de notoriedade.

Tras unha pausa para café, será a quenda de Alexander Sasieta, coordinador da área de Comunicación e Marketing Dixital de ECOEMBES, coa charla Marketing de influencia. Maneiras de uso dos “novos” creadores de contido para facer chegar a túa mensaxe a unha audiencia difícil de impactar. Despois, Manuel Lanchazo, GM/ CMO en Biernger, falará das Novas canles, novos mercados, novos poderes. A xornada finalizará cunha mesa redonda dos creadores de contido Xurxo Carreño e Pepe&Lucas, moderada por Pablo Meixe. ecg