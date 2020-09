Xosé Cid recibe o Premio Celanova, Casa dos Poetas

Un ano máis, a principios de setembro, Celanova lembra ós seus ilustres escritores. E o escultor Xosé Cid recibiu onte o XXXVI premio Celanova, Casa dos Poetas, outorgado pola Fundación Curros Enríquez nun acto que consistiu nunha ofrenda floral a Celso Emilio Ferreiro con motivo do seu 41 cabodano e a lectura dun fragmento do poema A herdanza, por parte do fillo do escritor, de nome Xabier Ferreiro.

O acto contou coa presenza de diversos representantes políticos como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o director xeral de Políticas Culturais da Xunta, Anxo Lorenzo; o vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense, así como numerosos persoeiros vinculados ao mundo da cultura como Acisclo Manzano, José Antonio Ocaña ou Baldomero Moreiras.

O padroado da Fundación Curros Enríquez entregou este trixésimo sexto premio ao escultor Xosé Cid en recoñecemento á súa longa traxectoria do escultor.

En concreto, subliñou a súa condición de “creador case autodidacta” que entronca co movemento cultural dos “artistiñas” de Vicente Risco, que se fraguou nos anos 60 e que entronca coa Xeración Nós.

Tras a intervención de Xabier Ferreiro, presidente da Fundación Celso Emilio Ferreiro, tivo lugar a colocación dun centro fronte o busto do poeta e interpretouse o Himno Antergo polo grupo de gaitas O gaiteiro de Penalta.

Os asistentes, unha vez rematada a homenaxe, trasladáronse ó claustro barroco, onde se fixo a entrega do premio. O condutor do acto foi José María Paz Gago, patrón da Fundación Curros Enríquez, que deu paso á apertura do acto por parte Antonio Puga Rodríguez, alcalde de Celanova e presidente da Fundación Curros Enríquez, e á lectura da concesión do premio por parte do secretario desta Fundación, Antonio Piñeiro.

Como vén sendo habitual, entregouse a Xosé Cid unha medalla de prata, coa imaxe da fachada da casa e as letras C (Celanova, Casa, Celso, Curros e Castor, de Castor Elices) da autoría de Acisclo Manzano e un gravado realizado por Baldo Ramos.

Despois de asinar no libro de honra da Fundación, chegou o momento da intervención coas palabras de gabanza sobre o premiado a cargo de José Antonio Ocaña.

Tras as palabras de agradecemento de Xosé Cid, houbo intervencións do director xeral de Políticas culturais, do vicepresidente da Deputación de Ourense Rosendo Fernández, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que pechou o acto, amenizado polo quinteto de vento da Banda de Música de Celanova.

Resumo da acta que xustifica a concesión do premio. “ Para a Fundación Curros Enríquez, a elección nesta ocasión de Xosé Cid, ademais de cumprir con tódolos méritos artísticos e que falan dun escultor universal con fondas raíces na súa –na nosa- Galicia máis nosa, conta tamén cunha lectura local da que non queremos abstraernos, como é a súa querenza pola figura de Rosendo Guterres (San Rosendo), o fundador de Celanova, non en van gracias á súa fecunda relación artística e persoal con Ángel Martínez , nos anos 80 e 90 contribuíu á divulgación da súa figura histórica coa realización de varios monumentos pola provincia, do que constitúe o seu principal paradigma o que se atopa instalado na rúa do Progreso de Ourense.”