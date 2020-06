Xosé Manuel Piñeiro: “Cando miro á cámara trato de falar con naturalidade e verdade”

A Xunta de Galicia outorgou ao showman Xosé Manuel Peñeiro a Medalla Castelao , que recollerá no acto de entrega que se celebra o vindeiro domingo en Bonaval.

Como lle sentou esta elevada distinción?

Creo que é un recoñecemento cara a miña persoa logo de tantos anos de televisión, pero eu quero facer que sexa colectivo, é dicir, compartilo co equipo de produción e co público. Para que o presentador se luza ten que haber detrás moita xente procurando que todo saia ben.

É un estímulo especial logo de superar a súa enfermidade?

Certamente. Tanto o público como a produtora CTV esperáronme case dous anos a que eu me recuperase. Daquela eu dixen que a ciencia poña da súa parte que eu vou poñer da miña. Cando enfermei e vía os programas que deixara gravados para o verán, eu o único que pensaba era que quería volver ao plató. E agora dache moita máis forza para seguir.

Cal é o éxito de Bamboleo?

Diría que demos co formato axeitado para a noite dos sábados, un programa familiar que foi evolucionando, pero que mantén a filosofía inicial coa que arrancou hai uns dez anos. E hoxe está consolidado. Este sábado tivemos unha audiencia estupenda, igualando a Luar e achegándonos a Land Rober.

E o de Súper Piñeiro?

Cómpre dar verdade ao público e falar no seu propio idioma. Desde sempre eu, cando miro á cámara, non vexo o piloto vermello, véxome a min sentado no salón da casa. E trato de falar con naturalidade e verdade. Nunha ocasión nun supermercado de Santiago, un matrimonio díxome “vostede cea connosco todos os martes”. Esa é a clave.

Vaille impresionar a imposición da medalla en Bonaval a aquel neno de Allariz?

Naturalmente. Vai ser moi emocionante para alguén que se fixo a si mesmo, que estudou con becas, que tiven sempre o respaldo da familia... Miña nai estará e vóullela dedicar a meus pais, porque eles me inculcaron o traballo, a constancia e a superación, algo que sempre tiven presente.