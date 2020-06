Y no olviden hiperesterilizarse y superaseptizarse

Veamos: recuento de pequeños percances cotidianos sufridos en el cromañón típico (hace 100.00 años): caminata bajo un sol ardiente, 12 kilómetros; 37 picaduras de mosquitos, hormigas e himenópteros varios; 6 chupetones de sanguijuela; 8 rozaduras, 2 cortes y un cólico intestinal por abrevar en una charca infecta; urticaria en ambas piernas por contacto directo con zarzas diversas; mordedura de un murciélago orejudo -ÑAKA!- confundiéndolo con el taparrabos de repuesto; número de piojos ‘in crescendo’, el suficiente como para notar el cuero cabelludo envuelto en llamas; lombrices intestinales bien nutridas, algunas de ellas del tamaño de anacondas; ingesta de carne putrefacta, un par de raciones... y marchando la tercera; venga, y ahora a descansar todos un poquito encima de una paja llena de chinches y abrazados a un perro sarnoso.

Ahora tomemos el ejemplo del Homo –o Fémina- sapiens actual: La casa, niquelada y empapada en lejía, con el armario de limpieza repleto de insecticidas, desinfectantes, ambientadores de ozono y aguarrás; comida en la alacena totalmente plastificada, aseptizada, envasada al vacío, irradiada por los cuatro costados con más rayos gamma que el reactor de Chernobyl. El vasito de agua, con más cloro que una piscina olímpica. Frótese usted bien las manos hasta que le salgan ampollas, para asegurarnos de que el covid no haga su agosto en mitad de tan yermo paraje. Utilice preservativo en sus relaciones lúdico-festivas, pero mejor aún si se practica vía telefónica por motivos obvios de seguridad toxicológica. Salga de casa, sí, pero pertrechado con 1/ mascarilla, 2/ guantes de látex, 3/ crema solar protección 70, y por supuesto 4/ sombrilla, 5/ reloj con geolocalizador no vaya a ser que nos extraviemos en el garaje y escafandra de buzo, si fuese menester.

Claro, y después nos preguntamos ojipláticos, atusándonos los tirabuzones, por qué diablos nos pasamos todo el santo día acatarrados, con fibromialgia o soltando más moquillo que un caracol; o por qué tenemos eccema, ronchas, candidiasis, u hongos en los pies; o por qué diantres el niño tiene asma, alergia, dermatitis atópica... Fácil, porque de tan limpitos que estamos todos, y ante la falta de nuevos desafíos, tenemos un sistema inmunitario que se ha vuelto inoperante; no sólo no trabaja ya -contra los tóxicos y patógenos varios- sino que para más INRI ataca a su propio hospedador: las llamadas enfermedades autoinmunes. Y no nos olvidemos de la flora intestinal (la microbiota), la cual ha pasado de ser mutualista, ancestral y diversa, a escasa, oportunista y perversa.

La flora y los leucocitos del sistema inmune son como uña y carne, cierto, pero es que además van por ese orden. Si las bacterias cambian, o merman sus efectivos, todo el sistema inmune se desbarata. Si bien es cierto que la vida del cromañón no la desea nadie -por la fatiga que nos da siquiera imaginar sus trabajos-, tampoco es menos verdad que nuestros ancestros tenían el sistema inmune blindado por los cuatro costados, cosa con la que nosotros –infelices urbanitas- tan sólo podemos soñar, mucho menos con esta flora perversa que hemos estado alimentando durante centurias, a base de comer ultraprocesados, tragar refrescos, tomar menos el sol que Nosferatu y refrotarnos con tanto jabón.

No le pida a ningún ejército que gane una batalla sin entrenamiento, orden y disciplina; éxito del cual dependen las instrucciones dadas por las bacterias en el caso que nos ocupa. La ecuación es harto sencilla: flora buena, entrenamiento de los leucocitos óptimo, sistema inmune funcional. Todo esto que nos sirva de aviso y acicate: un poco de suciedad nunca ha sido el problema; de facto, es deseable y salutífera. Dejemos que los niños jueguen en el parque y se rebocen de tierra -la fuente más rica en bacterias y en cobalamina (vitamina B-12) y que tengan contacto con la flora y la fauna diversa, incluidas las mascotas. Tomemos todos un poco más el sol sin protección, para estimular la síntesis de vitamina D, de cuya secreción depende no sólo nuestra osamenta sino también la salud del leucocito. Y comamos más fresco, con género local y de temporada (tal como hacían nuestros abuelos), porque éste debería ser nuestro máximo desiderátum.

