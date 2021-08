Y Pereza volvió a existir por una noche

Los seguidores de El Náutico de San Vicente lo saben bien. En el ícónico local de Miguel de la Cierva puede ocurrir cualquier cosa. Y eso es lo que quedó demostrado una vez más la noche del jueves, durante el concierto de Leiva e Iván Ferreiro, uno de los dúos veraniegos que se han convertido ya en un clásico del cartel estival de este establecimiento a pie de la playa de A Barrosa.

Pero si la actuación en sí de los dos músicos ya constituía una sorpresa en sí, como el resto de la programación, los asistentes al concierto no daban crédito cuando Leiva invitó a su antiguo compañero de banda a subirse al escenario para revivir a Pereza, el conocido grupo de rock madrileño que durante una década grabó seis discos y entró en la historia de la música española con temas como Princesas, Estrella Polar, Tristeza o Margot, precisamente la primera canción que interpretaron tras casi diez años sin tocar juntos.

Fue el broche de oro al concierto sorpresa ofrecido por Leiva y Ferreiro, que siguiendo la misma tónica de los anteriores de este verano, no había sido anunciado previamente, ya que con las restricciones sanitarias que imponen una sensible reducción de aforo, Miguel de la Cierva decidió no dar a conocer nada del programa con antemano, por lo que las personas que adquieren entradas lo hacen para ver un concierto, sin saber lo que van a escuchar.

Como ya viene siendo habitual cuando se juntan en El Náutico, Leiva y Ferreiro interpretaron algunos de los temas emblemáticos de sus respectivos repertorios como Afuera en la ciudad, Ciudadano A, Miedo, El pensamiento circular, Espectáculo El equilibrio es imposible, Me dejó marchar, La llamada, Como si fueras a morir, S.P.N.B. o Turnedo.

Y fue hacia el final del concierto cuando Leiva invitó a sumarse a su excompañero en Pereza. “Este es un sitio especial y aquí siempre pasan cosas especiales”, dijo, antes de anunciar que por primera vez iba a cantar de nuevo junto a Rubén Pozo después de “seis, siete... no sé cuántos años”. Diez desde que decidieron disolver el grupo, “una separación amistosa para emprender proyectos en solitario”, tal y como anunciaban mediante comunicado, y nueve desde que ofrecieran su última actuación juntos como banda en junio de 2012 en el Palacio de Vistalegre de la capital española.

El reencuentro sobre el escenario sucedió esta semana en O Grove, en El Náutico, un local al que ambos están vinculados desde hace años, y que se selló con un abrazo y los acordes de Margot, una de las composiciones de Rubén Pozo que grabó Pereza, y a la que siguió Lady Madrid, uno de los grandes éxitos de la banda, que contó para la ocasión con el acompañamiento de Iván Ferreiro, para éxtasis del público asistente, a caballo entre la euforia y la sorpresa, y cuyas primeras fotos no tardaron en inundar las redes sociales con las consiguientes primeras reacciones de sus seguidores.

ARTISTAS. Y es que desde el primero momento, tanto Leiva como Rubén Pozo indicaron que la decisión de disolver la banda había sido mutua y motivada por cuestiones estrictamente artísticas, que nada tenían que ver con lo personal, y así lo demostraron no solo en esta noche, sino en numerosos actos públicos en los que ambos han aparecido juntos. “Lo que nunca había pasado hasta este momento era que se subiesen a un escenario para volver a cantar alguno de los temas que los llevaron al éxito masivo”, recuerdan desde El Náutico de San Vicente, que este verano está propiciando muchas sorpresas en su programación, con una nómina de artistas y grupos de primer nivel.

Esta misma semana, sin ir más lejos, han actuado por sorpresa Depedro, Coque Malla, León Benavente, Juno (compuesto por Zahara y Martí), Judith y Meritxel Nedderman o Mucho, entre otros, que se han venido a sumar a conciertos anteriores como los que ofrecieron Jorge Drexler, Ariel Rot o Andrés Suárez, todos con aforo completo, pese a no saberse de antemano quién tocará.