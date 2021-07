Y qué tal si elegimos la empatía como estilo de vida?

Hace unos días, Pixar anunció su nueva película, Luca, una fábula sobre la aceptación de la diversidad, que por cierto se estrenaba en la plataforma Disney + sin pasar por salas comerciales. Entonces, una usuaria de las redes, Carmen Saavedra, escribió en su cuenta personal que como espectadores, siempre nos poníamos de parte “del diferente, del raro, del otro” y nos instaba a empezar a hacerlo “como actores de la vida real, porque esa vida es la única que va a tener el diferente, el raro, el otro...”. E iba un poco más allá diciendo que para ella, la simpatía y la solidaridad hacia personajes de ficción servían para lavar la conciencia y no aliviaban la soledad de los que se encontraban así en el mundo real. Yo leí todo eso en la cuenta del escritor Xacobe Pato, que lo reposteó, y mostré mi total acuerdo con ella, la verdad, añadiendo además en mi vehemente discurso algo que he creído siempre, que como sociedad y en general, somos muy comprensivos y enrrollados con lo que vemos lejos y ajeno, pero no con lo que nos toca más de cerca.

Es decir, que vemos muy estupendo y moderno tener un gay en la pandilla, y ya si además cumple todos los estereotipos de los que salen en las series mejor que mejor, pero luego claro, no queremos que lo sea nuestro hijo. Y a la que aparece en la revista con sus cuatro matrimonios encima y varios hijos de cada uno, la vemos modernísima y divina, pero como sea la vecina del quinto, que se prepare que le cae la del pulpo en los cotilleos del rellano. No sé si me explico con claridad, pero al igual que Carmen, siempre he pensado que ojalá nos dejásemos de tanto postureo y fuésemos más solidarios y empáticos con los que tenemos cerca. Pero que lo fuésemos de verdad, practicándolo a diario, en lo cotidianos y en todos los ámbitos de la vida, y no solo cuando uno lo ve con la distancia de una pantalla o cuando pasa algo tan terrible que le mueve a salir a la calle a manifestarse.

PERSONALMENTE, ME RESULTA DESOLADOR QUE EN UNA PALIZA EN PLENA CALLE solo haya habido una persona que tratase de ayudar separando al agresor, que nadie de los que lo vieron hiciese algo para evitar lo que vino después, aunque la consecuencia no hubiese sido tan terrible, y que las familias y los amigos de los que estuvieron allí dando patadas y golpes no fuesen los primeros que tomasen cartas en el asunto. Y desde luego, creo que todo eso, aparte de un profundo dolor y una gran simpatía por la figura de Samuel Luiz, deja tras de sí una reflexión sobre nosotros como sociedad, que es penosa. Y que es hora de entonar el mea culpa y ponerle remedio, porque la sociedad somos todos, con nuestras acciones y nuestra pasividad, con lo que permitimos y rechazamos, con nuestros aciertos y nuestros errores.

Ojalá, que de todo esto, salgan al menos las ganas de cambiar.

Y QUIZÁ, PARA EMPEZAR, NO ESTARÍA MAL seguir el ejemplo de Max Luz, que en mi opinión le rindió a su hijo el mejor homenaje posible que le podía hacer, pidiendo a los que se manifestaron en A Coruña comida para donar a la Cruz Roja, la misma entidad en la que colaboraba Samuel porque creo que no hay mejor ejemplo de generosidad, solidaridad y empatía que ese, dando además buena cuenta de cómo era el joven auxiliar de enfermería.

Tampoco estaría de más en esto de cambiar que hubiese más conciencia real entre los jóvenes de lo que está pasando, de que hay una pandemia y eso, digo, porque comprendiendo de antemano cien por cien sus ganas de reunirse, abrazarse, festejar, cantar, bailar e intercambiar fluidos, no me cabe en la cabeza que se sigan apiñando sin precaución en botellones y quedadas incontroladas, sobre todo teniendo en cuenta que estar sin vacunar, y que ni aparezcan en los cribados “por pereza”, que ya me parece el colmo, o “por miedo a meter eso en la nariz”, que ya entonces hasta me da la risa y me salen veinte chistes seguidos como mínimo que no vienen al caso.

Y esto no lo digo yo ni me lo han contado en el bar. Son declaraciones de unas chicas hechas a la prensa sobre las razones por las que en el área sanitaria de Pontevedra, una de las que actualmente tiene mayor incidencia, la mitad de los convocados no se presentó a hacer las pruebas de covid.

A ver, gente. Que empieza ya a cerrarse el ocio nocturno nada más haber abierto, y que ya se están suspendiendo los primeros conciertos de grandes aforos programados. Que ya os habéis quedado sin escuchar a Nicky Jam, Duki y demás en el Riazor Live (por cierto dolorosa y difícil decisión José Patiño), y vete tú a saber las cancelaciones que vendrán detrás de esta. Por favor, sentido común y responsabilidad, que ya es hora de ponerse las pilas y de que os toméis en serio todo esto, que como sigamos así yo me veo recogiendo firmas en el change.org para pedir un confinamiento selectivo por edades, y mira por dónde, será para lo que me haya servido ir cumpliendo años y no entrar en las tallas de Bershka.

Y que sí, que sí, que ya sé que lo de mandar para casa a unos cuantos adolescentes si la incidencia se dispara en su franja de edad suena fatal y peor, y que Dios no lo quiera por nada del mundo-amén-Jesús, pero yo solo os recuerdo antes de rasgaros las vestiduras que hubo un tiempo no muy lejano en que a los mayores se les ponía un horario para salir a pasear por aquello de minimizar los riesgos de que se contagiasen y preservar en la medida de lo posible su salud, y bien calladitos que estábamos el resto terrazeando.

Así que lo dicho gente de bien, que toca extremar las precauciones para ganar la partida al virus y no dejar que nos arruine el verano. Fin.