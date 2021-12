‘Yellowjackets’, un ‘thriller’

Madrid. Yellowjackets es una historia de supervivencia (literal), secretos sellados por un pacto, reencuentros inesperados y cuentas pendientes con el pasado. Cada lunes, un nuevo episodio disponible en Movistar+, simultáneo a su estreno en EE UU.

De los creadores y productores de Narcos y Narcos: Mexico, Ashley Lyle y Bart Nickerson, quienes también ejercen de productores ejecutivos. Este es un thriller protagonizado por Melanie Lynskey (Castle Rock), la nominada a los Oscar®, los Emmy® y los Globos de Oro® Juliette Lewis (’Camping’), la nominada a los Emmy® y Globos de Oro® Christina Ricci (Sleppy Hollow, Monster, La tormenta de hielo, Casper) y Tawny Cypress (Imborrable).

Misty, Natalie, Taissa y Shauna son cuatro de las (des)afortunadas integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. Qué pasó allí hasta que fueron rescatadas, solo ellas lo saben. Veinticinco años después, cada una ha construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre. Mientras unas se empeñan en saldar cuentas pendientes, otras harán lo que sea para mantener bajo llave lo que verdaderamente ocurrió en ese lugar.

La serie narra su odisea de supervivencia, desde sus primeros días prosperando en equipo hasta separarse en salvajes y despiadados clanes, y las consecuencias que tuvo para cada una de ellas años después. Saltando de una época a otra en una ácida mezcla de géneros que van desde el terror psicológico hasta la acción y el drama juvenil, Yellowjackets demuestra, una vez más, que el pasado nunca se queda en el pasado y que aquello que empezó en la profundidad de los bosques está muy lejos de haber terminado...

Ella Purnell (Sweetbitter), Samantha Hanratty (Shameless), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélise (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) y Warren Kole (Shades of Blue) completan el reparto de esta ficción. Además, Jonathan Lisco (Animal Kingdom, Halt and Catch Fire) se une a Lyle y Nickerson como productor ejecutivo. redacción