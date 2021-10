Yolanda Díaz e Feijóo inauguran este luns en Santiago un foro sobre retos e futuro do envellecemento

SANTIAGO. EP. A vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, e o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóoo, serán dous dos encargados de inaugurar o foro 'Diálogo sobre o Futuro do Envellecemento', que se celebrará entre este luns e martes no Centro Obra Social Abanca de Santiago de Compostela coa participación de expertos académicos e representantes de institucións autonómicas, estatais e europeas. Estas xornadas, segundo informan Abanca e o Concello de Santiago -dúas das entidades colaboradoras-, buscarán "enriquecer o debate público sobre o futuro do envellecemento demográfico do país" e "ofrecer á cidadanía a posibilidade de participar directamente" na conversa sobre como afrontar os retos e oportunidades que del se derivan.

Os 'Diálogos sobre o Futuro' son unhas iniciativas do Goberno, a Comisión Europea, o Parlamento Europeo e outras 70 institucións --entre concellos, executivos autonómicos, fundacións e universidades-- que queren impulsar debates ao redor dos desafíos do mundo poscovid. O evento, que estará aberto á participación cidadá tanto de maneira presencial como 'online', abrirase este luns ás 9,30 horas da mañá cun relatorio no que, ademais de Díaz e Feijóo, participarán a representante do Gabinete da vicepresidenta da Comisión Europea Dubravka Suica, Astrid Dentler; o alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo; o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López.

SEIS MESAS DE DEBATE E DOUS TALLERES CIDADÁNS. O foro, ao longo dos seus dous días de duración, constará dun total de seis mesas de debate que abordará temas como a lonxevidade en España, a empregabilidade de persoas de avanzada idade, as pensións do ano 2050, o envellecemento activo e a cohesión interxeracional. Ademais, haberá dous talleres cidadáns para escoitar as ideas da poboación, tomar nota delas e incorporalas aos diferentes documentos e estratexias para o futuro. O primeiro deles será unha conversa sobre como se plantea a vellez --o luns ás 17,00 horas--, mentres que o segundo reflexionará sobre que se necesitaría nun pobo ou cidade para envellecer ben --martes ás 11,00--.

A clausura será o martes ás 13,30 horas e contará cunhas palabras do alcalde do Santiago e do reitor da USC, así como do director xeral de Afundación, Pedro Otero; e do director da Oficina Nacional de Prospectiva e Estratexia, Diego Rubio.

Os 'Diálogos sobre o Futuro' celébranse entre setembro e decembro de 2021 ao longo das 17 comunidades autónomas cun cento de mesas de debate, 37 talleres cidadáns e reunións nas que participarán máis de 500 relatores como o presidente e as vicepresidentas do Goberno, presidentes e conselleiros autonómicos, ministros, secretarios de estado, altos cargos e expertos da Comisión Europea e do Parlamento europeo, alcaldes e xornalistas, entre outros.