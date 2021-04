Yolanda Vázquez, tele y aire libre

Cuenta Yolanda Vázquez Cordeiro que de nena “no era de jugar mucho” pero... miente, y lo sabe.

Cuando TVE estrenó como producción propia en 1966 Los Chiripitifláuticos ella fue de las niñas que aprendió a caminar agarrada a ese carro con cómicos de carne y hueso.

Más de un día se durmió mezclando las aventuras del capitán Tan, Valentina, Locomotoro y el tío Aquiles con los libros que le leía su mamá. Y así, antes de cerrar los ojos, una noche, se cayó una estrella del cielo e hizo casa con forma de lunar al lado de su sonrisa.

Fue una escena ñoña pero lo justo porque Yolanda fue creciendo delante de divertidas tramas infantiles, “como los dibujos de Pixie y Dixie”, indica, “con simpáticos doblajes sudamericanos, y otras series como Furia, la del perro Rin-tin-tin o la del delfín Flipper”, aclara en conversación con EL CORREO.

“Fui una niña algo friki porque me encantaban las matemáticas. En verano, cuando me aburría pedía que me pusieran cuentas. Me gustaban las cosas prácticas. Aprendí ganchillo con mi madre, a coser con mi abuela y a calcetar con mi madrina. Les hacía vestidos a las muñecas Barriguitas y a las Nancy, de hecho, de mayor me hice alguna ropa, con patrones y todo”.

Perder el tiempo no iba con esa niña de ojos grandes, una pionera espectadora por entonces.

“Fuimos de los primeros en tener televisión en color en Galicia, una Sanyo que trajo mi padre de suiza cuando estaba con Los Tamara...”

Casi nada, ¡Los Tamara!

“Luego tuvimos una Grundig. En esa época era una privilegiada, iba al cole y les contaba a mis amigas como eran los colores de las series y programas que tenían color”, explica sobre esa etapa donde sin saberlo ejerce de corresponsal de la vanguardia de las 625 líneas, su primer rol como comunicadora.

Cantar es un arte que Yolanda adora. Desde la esquina de la Redacción alguien apunta que ella lo hace bien. Y al hablarle de la tele de los años 70 lo constato cuando me entona al teléfono la sintonía de uno de sus formatos infantiles favoritos: Un globo, dos globos, tres globos, magacine de TVE emitido entre 1974 y 1979, cuando la creciente Yolanda ya va degustando cifras y letras.

“De adolescente tampoco era mucho de tele, prefería leer novelas y ensayos o estudiar... Eso sí, siempre me gustó cantar y escuchaba a locutores como Alfonso López, en Radio Popular, creo recordar”, apunta, y lo hace bien aludiendo a una etapa que ofrecía en el dial de Vigo formatos como Musical Cassete.

En 1os primeros años 80 triunfa la nueva hornada del audiovisual estadounidense. Yolanda, viguesa, trazaba su camino para ser licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago... y así evoca ese ayer,

“Daban Dallas (1978-1991) y Falcon Crest (1981-1990) y las veía a veces pero no siempre... Sí me gustaba más El pájaro espino (1983) porque no era un culebrón como las otras”, razona sobre un serial cuya primera temporada breve bastó para convertir en icono a Richard Chamberlain, que interpretaba a un guapo pero sufrido cura católico.

En 1986, la Yolanda veinteañera empieza a colaborar en TVG, inicio de una rica trayectoria televisiva con paso posterior por La 1, Antena 3, La Sexta, Telemadrid, Canal de Casa... y que hoy (pro)sigue en la cadena pública gallega como parte del equipo que presenta Quen anda aí?, de lunes a viernes (15:50 h.).

En su día a día visiona más cosas pero sin obsesión por el medio.

“No soy muy consumidora de televisión. No me suelo sentar a ver la tele, a veces en un domingo de lluvia ... sí. Otras veces esta ahí, haciendo compañía. Al dedicarte a esto debes tener un contacto con la tele y lo tengo pero hay cosas que, por principios, me niego a ver”, dice sin decir pero diciendo mucho.

“Me gusta consumir producto nacional, series y formatos de España y de Galicia. Disfruté con Seis Hermanas (TVE, 2015-2017), de Bambú Producciones, y sigo de vez en cuando Acacias 38, (en La 1, desde 2015), una serie de época; hay días que la tengo de fondo mientras pongo una lavadora”, confiesa Yolanda aclarando luego que prefiere dedicar su ocio “a las actividades al aire libre”.

Lógico, después de todo la palabra “lunar” viene de “luna” y... los astros prefieren respirar a cielo abierto.