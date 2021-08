‘Zoom na Bagatela’ e ‘A Cousa’ obteñen as bolsas de prensa ‘Nacho Miras’

Santiago. A bolsa Nacho Mirás para xornalistas noveis, organizada e desenvolvida polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e patrocinada por Abanca, coa colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago (USC) , recaeu nesta sexta edición en A Cousa, unha revista lifestyle en liña, e Zoom na Bagatela, un espazo de difusión dos contidos culturais e artísticos galegos.

O xurado destacou o especial interese de A Cousa pola definición do proxecto e as súas posibilidades de continuidade. O proxecto de A Cousa, foi presentado por Xulia Lomba Fernández, Yaiza López Otero, Beatriz Gutiérrez Caneda e Aida Vilariño García; e Zoom na Bagatela, por Raúl Novoa González e David Ferreiro Pérez. O proxecto máis valorado nesta edición por parte do xurado foi A Cousa, tanto pola súa formulación como polas posibilidades de desenvolvemento no futuro. Este tipo de axudas teñen como obxectivo apoir a andaina de profesionais do eido da comunicación en Galicia que ainda están a facer os seus primeiros pasos no sector, eido de mudanza coa revolución dixital. REDACCIÓN