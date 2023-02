El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso 'Ruby', un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad.

Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo junto a otros 28 acusados de perjurio, tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas. El fallo de los jueces llega seis años después de que arrancara la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima el Mahroug, conocida como 'Ruby', cuando esta todavía era menor de edad.

El exmandatario --que fue acusado de comprar el silencio de los asistentes a sus fiestas-- ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era "generoso" recompensar a aquellos que habían visto su vida "arruinada" por la investigación judicial en cuestión, según informaciones de la agencia Adnkronos.

Tanto Berlusconi como otras 28 personas estaban así acusadas de dar falso testimonio en los dos juicios desarrollado por el caso 'Ruby'. Los testigos obtuvieron dinero y otros beneficios, según planteaba la acusación, que pedía penas de seis años de prisión.

Ahora, los jueces consideran que no hay indicios suficientes para declarar culpables a los acusados, si bien la Fiscalía ha lamentado la decisión. "Hemos trabajado con la gran convicción y las pruebas que, desde nuestra perspectiva, no acarreaban duda alguna sobre los hechos de corrupción denunciados. Seguimos convencidos de que ha habido perjurio y corrupción", ha aseverado el fiscal Tiziano Siciliano tras conocer la sentencia.

El Marough, conocida como 'Ruby rompecorazones', ha expresado que a partir de mañana "empieza una nueva vida fuera de los juzgados, sin abogados". "Desde mañana empiezo a vivir", ha declarado tras salir a la luz el fallo.

En este sentido, ha estrechado la mano de Siciliano y la del también fiscal Luca Gaglio y ha dicho sentirse "feliz". "Es una liberación porque este caso me ha sobrepasado desde que tenía 17 años, así que me quito un peso de encima", ha afirmado antes de recalcar que "todo lo que ha dicho ha sido siempre cierto".

"Siempre he hablado bien de Berlusconi, incluso entonces; nunca he dicho nada del político, siempre he hablado del hombre detrás, que se ha comportado siempre bien conmigo. Solo puedo estar agradecida", ha subrayado, si bien ha lamentado que lo que vino después le hizo pensar que "era mejor no haberlo conocido nunca". "Siempre he sido la víctima", ha zanjado.

La exsenadora Maria Rosaria Rossi, también acusada, ha advertido de que "nadie podrá devolverles los años de injusto sufrimiento", pero ha destacado que "hoy es un día de alegría y alivio". "Por supuesto, estoy muy contenta por mí y por Berlusconi", ha manifestado.

Por su parte, el vice primer ministro y líder del partido de ultraderecha la Liga, Matteo Salvini, ha señalado que están "felices por la absolución de Silvio después de años de sufrimiento, insultos y polémicas inútiles".