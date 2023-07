El Ministerio de Salud palestino ha actualizado en la noche de este lunes a nueve los palestinos muertos y más de un centenar los heridos -al menos 20 de ellos en estado crítico- en una operación del Ejército de Israel lanzada durante la pasada madrugada en la ciudad cisjordana de Yenín. Además, otro palestino, de 21 años, ha fallecido tiroteado por las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Al Biré, un incidente aparentemente no relacionado con la operación en Yenín.

Según ha indicado Yihad Islámica, los fallecidos tienen entre 16 y 23 años. Asimismo, ha señalado que "la brutal agresión no quebrantará la valiente voluntad de Yenín", de forma que "los combatientes de la resistencia seguirán luchando a pesar de los sacrificios, indicando que todas las opciones están sobre la mesa para golpear al enemigo y responder a su bárbara agresión". El ala militar del Movimiento Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, han señalado que han respondido a las tropas israelíes, "logrando bajas directas entre las fuerzas y vehículos", a pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto. La Brigada de Yenín también ha asegurado haber derribado tres aviones no tripulados israelíes.

Las FDI anunciaron un ataque contra "infraestructura terrorista" en Yenín con el fin de "contrarrestar el terrorismo en toda la ciudad y en el campo de refugiados de Yenín". Los soldados israelíes han atacado un cuartel general de Yihad Islámica, se ha tomado una mezquita y se han destruido varias "salas de dirección de combate".

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido al Tribunal Penal Internacional (TPI) que acelere el caso presentado ante él y ha animado a las familias palestinas a que presenten causas ante el tribunal contra las fuerzas israelíes. Así, ha exigido la suspensión de la membresía de Israel en la ONU y ha invitado a la comunidad árabe e internacional a apoyar la posición palestina.

Las tensiones han repuntado especialmente desde el 19 de junio, cuando una redada del Ejército de Israel en Yenín se saldó con siete palestinos muertos -incluidos dos menores- y más de 90 heridos. Apenas un día después, cuatro israelíes murieron en un ataque cerca del asentamiento de Eli.

En este contexto, cientos de colonos llevaron a cabo ataques contra localidades cisjordanas, sucesos que se saldaron con la muerte de un palestino, mientras que el Ejército israelí mató a tres palestinos -miembros de Yihad Islámica y del brazo armado de Al Fatá- en un ataque con dron cerca de Yenín.