Acceder a la última planta del bloque de oficinas donde se encuentra la Embajada de Israel en Madrid no es sencillo. Hay que pasar varios controles de seguridad, que incluyen preguntas personales y una revisión minuciosa de todo el equipo fotográfico. Se exige realizar una instantánea de prueba para comprobar que la cámara no es un arma. En la puerta hay un despliegue extraordinario de la Policía Nacional y pintadas contra los bombardeos israelíes de Gaza. La alerta es máxima tras la masacre que perpetró Hamás contra el sur de Israel, en la que murieron 1.400 personas, y la respuesta israelí en forma de bombardeos sobre Gaza, que se ha cobrado la vida de al menos 2.750 personas.

Hablamos de todo ello con la embajadora israelí en España Rodica Radian-Gordon (1957, Bucarest, Rumanía).

Pregunta: Han pasado ya diez días desde la masacre de civiles israelíes a manos de Hamás. Al principio habría 'shock' e incredulidad. ¿Cómo definiría el estado de ánimo de Israel a día de hoy?

Respuesta: No solo había 'shock', Israel es un país bastante pequeño con una población que se mueve mucho y que tiene muchísimos contactos a través de redes de amistades o de familiares. Quien no tiene un familiar que vive en la zona del sur del país, conoce a alguien con un familiar allí o a personas que estuvieron en el festival de música. Todos tenemos a alguien que se ha visto afectado o ha sido secuestrado. Yo personalmente conozco a dos mujeres que han perdido a sus hijos, uno de ellos asesinado en la Franja. Tenemos gente en la Embajada a gente cuyos familiares han sido secuestrados o asesinados. Así que todos los israelíes estamos muy afectados.

Por otro lado, hemos visto el espíritu solidario de los israelíes. Estos momentos, después del 'shock' inicial, nos han unido. Ahora todos quieren apoyar y hacen lo máximo posible para ayudar.

P: Porque el país estaba dividido por las protestas contra la reforma judicial...

R: Todo eso ha desaparecido con esta situación de emergencia. Vemos gestos muy humanos y un espíritu muy solidario de la población y de toda la sociedad israelí en la ayuda a los afectados. Muchos de ellos han sido acogidos por otros israelíes en ciudades al norte del país o en hoteles. Ahora se está hablando de la reconstrucción de las zonas atacadas y todos se involucran.

P: Sin embargo, sí hemos visto debate político en Israel. El diario 'Haarezt', por ejemplo, ha publicado editoriales bastante duros criticando el problema subyacente de la ocupación tan sólo dos días después de la masacre; u organizaciones de soldados como 'Breaking the Silence' que han abordado desde el primer momento el debate político, no lo han aplazado...

R: Por supuesto, siempre hay debate político. Hablamos de una sociedad democrática y este debate político es parte del debate identitario que existe en Israel desde hace tiempo. Eso no quiere decir que la sociedad esté tan dividida que no pueda hacer frente a esta crisis.

En cuanto a las relaciones con los palestinos, este no es el momento porque ahora no habrá un consenso ni en la parte israelí ni en la parte palestina. Todos los esfuerzos están concentrados en erradicar a Hamás y asegurarnos de que no podrá alcanzar otra vez esta fuerza militar o terrorista que tiene. La prioridad es saber dónde están los secuestrados y tomar las medidas para que regresen sanos y salvos. Sabemos que muchos necesitan medicamentos y tratamiento, dado que hay bebés y ancianos entre ellos.

También tenemos otro reto: evitar que el conflicto se extienda y que se añada una frente más (contra Hezbolá) en el norte de Israel. Así que ahora nadie va a establecer ni un grupo de trabajo para empezar a negociar con los palestinos. Es irreal pensar eso.

P: Ha mencionado a los secuestrados. Este fin de semana ha habido protestas de las familias de los secuestrados porque hay un debate sobre qué estrategia seguir...

R: Las familias de los secuestrados van a hacer todo lo que esté a su alcance para que este problema siga en el primer plano, lo cual es normal, es humano. Lo que aseguramos es que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que regresen. No solo el israelí, también otros gobiernos con ciudadanos entre los secuestrados.

P: ¿Qué apoyo ha recibido de España? ¿Se ha reunido con el ministro José Manuel Albares en algún momento? Albares mantuvo una reunión la semana pasada con varios embajadores árabes.

R: Sí, hemos tenido varios contactos la semana pasada y estoy al habla permanente con el Ministerio [de Exteriores]. No sé de qué habló con los embajadores árabes, pero yo estuve en una reunión con él y con líderes de las comunidades judías de España.

“Le puedo asegurar que la evacuación [de los españoles y otros extranjeros de Gaza] está sobre la mesa”

P: Albares siempre ha condenado los atentados de Hamás pero también ha dicho, este mismo lunes de nuevo, que el respeto del derecho internacional humanitario no incluye el desplazamiento de población civil, en referencia a la petición del Ejército israelí de desplazar un millón de personas del norte de Gaza...

R: Como parte de la lucha contra Hamás, nosotros sabemos muy bien que Hamás se esconde bajo Ciudad de Gaza. En muchos casos, las salidas de sus túneles se encuentran bajo hospitales, bajo edificios, bajo toda la infraestructura civil. Y eso es parte del problema. Desde hace mucho tiempo, desde que gobierna en la Franja de Gaza, Hamás utiliza a su propia población como escudos humanos. Lo estamos viendo estos días. Incluso ha bloqueado el desplazamiento de los ciudadanos para que no puedan llegar al sur de Gaza.

Frente al ataque bárbaro y salvaje que hemos sufrido hace diez días, un ataque sin precedentes, ahora vemos también los documentos que han sido publicados este fin de semana y que muestran que todo ha sido planeado por parte de Hamás desde al menos octubre de 2022. Incluso secuestrar y ejecutar a civiles y otras muchas atrocidades que constan por escrito en las órdenes (a sus combatientes). Nuestra respuesta no puede ser la de siempre y, por supuesto, ahora será mucho más fuerte. La pregunta es si dejar que todos los ciudadanos de la Franja de Gaza sufran esta respuesta militar por parte de Israel. Creemos que es mejor que no la sufran ciudadanos que no están involucrados y por eso la llamada para que vayan al sur de la Franja.

P: ¿Para qué les cortan el agua y la electricidad? El exministro de Exteriores Margallo lo definió en su día como “un tratamiento medieval”... ¿De qué sirve en la estrategia de lucha contra Hamás cortar el agua y el suministro de electricidad a la población civil?

R: Hamás es el responsable de la población en la Franja de Gaza. El suministro que reciben de Israel de agua y electricidad supone solamente una parte del total que tienen. No se entendería dejar que las cosas continúen igual y apoyar a una entidad que ha masacrado a nuestra población hace una semana. No sería lógico. Suministrar todo eso a la Franja de Gaza supondría que estamos apoyando a Hamás y eso no tiene ninguna lógica.

P: ¿Cree que el suministro de agua y luz a la población civil de Gaza es un apoyo a Hamás?

R: Por supuesto, porque ellos son los que mandan y ellos deciden lo que se hace con todo ello. El hecho es que Hamás, aunque tiene su electricidad, sus alimentos, etcétera, buena parte de ello lo conservan para sus fuerzas militares, no para la población civil. Así que repito y reitero que la población civil es un rehén en manos de Hamás

P: Entre esa población civil, se estima en unos 120 los españoles que viven en Gaza. ¿Ha hablado con Exteriores de eso? ¿Hay alguna forma de sacar a esa gente que tiene doble nacionalidad?

R: Hay algunos miles de ciudadanos con doble nacionalidad [de todos los países]. Es un asunto que se está tratando con los países en cuestión. No depende solamente de Israel, sino también de otras partes. Es una negociación más compleja, pero puedo asegurar que está sobre la mesa.

P: Se está hablando sobre el asunto. ¿Usted en particular con Albares, o a otro nivel?

R: A otros niveles y por otras vías.

P: España está a favor de que continúe la ayuda de la Unión Europea a Palestina. Fue, de hecho, bastante explícito al ministro sobre el asunto. ¿Cuál es su posición? ¿Tienen pruebas de que algo de eso no haya llegado a Hamás?

R: Nosotros, ya desde hace algunos años, estamos en contacto con el Gobierno de España y con otros gobiernos de la Unión Europea en este asunto, porque nosotros ya sabemos que hay una buena parte de oenegés que están conectadas con algunas de las organizaciones terroristas.

P: ¿Hablamos de las siete famosas ONG [que Israel ha calificado como terroristas, sin mostrar pruebas]? Porque aquellas la UE decía que estaban limpias…

R: Así es, esas siete, pero también otras más. Hemos detectado que hay una manera muy sofisticada de lavar dinero a través de estas oenegés por parte de Hamás o de la Yihad Islámica u otros. Y por eso, lo que pedimos es que por ahora no se transfiera el dinero hasta que estemos seguros todos de que estamos hablando de ONG legítimas y no de oenegés que están ligadas de una manera u otra con las organizaciones terroristas.

P: El objetivo es acabar con Hamás, pero Hamás es un movimiento social, un partido político, un gobierno, un brazo armado… ¿Qué es exactamente lo que significa acabar con Hamás? ¿Matar a sus líderes, a sus ministros? ¿Por qué no ir a detener a Ismail Haniya, que es su líder, a Qatar?

R: Pues el objetivo es terminar con el ala militar. Pero no se puede distinguir muy bien porque todos operan juntos, todos llaman a matar a los israelíes. Las órdenes muy claras que han recibido no son las de una organización terrorista pequeña o aislada. Todo lo que ha pasado el sábado 7 de octubre de Israel ha sido algo muy premeditado, muy bien organizado, con países que están detrás y con un liderazgo de Hamás que, da igual si dice que son razones políticas, sin que ellos estén de acuerdo con el plan, este plan no habría sido posible. Todos están involucrados y son responsables de lo que ha pasado.

Nadie en Israel tiene la voluntad o un plan de quedarse indefinidamente en Gaza. No estamos hablando de reconquistar la Franja. Ya decidimos en 2005 salir de allí.

P: Pero son demasiadas personas. Las Brigadas de Al Qassam tienen alrededor de 40.000 efectivos, el Gobierno… Estamos hablando de decenas de miles de personas. Es casi imposible, ¿no?

R: Imagino que el ejército israelí tiene algunos planes muy concretos sobre lo que tiene que ver con erradicar a Hamás.

P: Una lista…

R: Sí.

P: Y después de erradicar a Hamás, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta política para solucionar el conflicto?

R: Ahora no tenemos tiempo para hacer estos planes. Estoy segura de que es parte del debate que hay en el Gobierno de Israel. Es una pregunta legítima en el sentido de que nadie en Israel tiene la voluntad o un plan de quedarse indefinidamente en Gaza. No estamos hablando de reconquistar la Franja. Ya decidimos en 2005 salir de allí. Sí queremos hacer todo posible para que Hamás no regrese y se reconstruya en la Franja de Gaza

P: Si se consiguiera un corredor humanitario [hacia Gaza], ¿los trabajadores humanitarios tienen garantías de Israel de que no serán atacados desde el aire? Ha ocurrido en otras ocasiones, muertes de cooperantes…

R: Sabemos cuáles son los puntos en donde se encuentran las oenegés internacionales. Sabemos dónde están los hospitales. No hay ninguna intención de atacar a esos lugares. En el pasado sí que hubo accidentes, pero la verdad es que fueron accidentes, no fue nada premeditado.

P: En 2014 hubo un ataque, con fósforo blanco decían, a una escuela de la ONU…

R: Se dijeron muchas cosas…

P: ¿Se investigó?

R: Se investigó, hemos investigado todos los casos en los que ha habido muchos afectados de la población civil… Pero tengo que decir que hay muchas fake news en cuanto a las intenciones de Israel o a la munición que usa el Ejército…

P: Pero esto no son fake news, lo dice Human Rights Watch, que es una organización estadounidense…

R: No estoy hablando de ahora…

P: Ellos dicen que ahora se sigue utilizando fósforo blanco. Lo dijeron hace unos días.

R: No es cierto.

P: Sé que usted no quiere entrar en cuestiones políticas internas de España, pero sí me podría decir si la polarización política que hay aquí sobre la cuestión palestino-israelí (Izquierda Unida negándose a decir que Hamás es terrorista, el PP criticando la respuesta del PSOE) ¿es más acentuada en España que en otros países?

R: No sé qué decirle. Nosotros estamos siguiendo la posición oficial de España, que la expresa el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Quiero pensar que esa es la posición de España.

P: ¿Están satisfechos con esa posición de España?

R: Con la parte de la posición de España que reconoce que el ataque fue terrorista, que es algo inaceptable y reconoce el derecho de Israel de defenderse, sí.

P: ¿Y la parte en la que dicen que no se debe expulsar a civiles?

R: Como le digo: no expulsamos a civiles. Hacemos todo lo posible para que no estén en el medio.

P: Usted dice que entre los tres objetivos de Israel es evitar una escalada regional. En España hay preocupación en particular en la Línea Verde que separa Líbano de Israel y donde hay soldados españoles…

R: Estamos muy preocupados por nuestra población que vive en la frontera. Por supuesto, sabemos que Finul está allí, pero también que hay ciudadanos israelíes que han muerto y algunos que han tenido que ser evacuados.

P: ¿Parten de la base de que Irán ha participado en este atentado?

R: Irán hace todo lo posible para encender lo máximo posible las fronteras en la región. Yo no sé si hay o no hay pruebas de que Irán está detrás del ataque de Hamás. Sabemos que tienen lazos y que a lo largo de los años les han apoyado: a Hamás, a Hezbolá, a los hutíes en Yemen, y a otras organizaciones terroristas.

P: Quería preguntarle por lo que llaman el “péndulo del terror”. Esta historia de terror que se vive en aquella zona desde hace décadas y que se discute quién empezó. Está claro que la masacre del 7 de octubre fue un hito, pero durante los primeros meses del año, Israel había matado a casi 200 palestinos en Cisjordania y en total han muerto unos 11.000 palestinos en 15 años. ¿Cree que se va a alimentar el conflicto?

R: Me duele esta comparación, porque lo que nosotros hacemos es buscar a los que están involucrados en terrorismo. Lo que hizo Hamás fue atacar deliberadamente a una población civil. Tenían órdenes de secuestrar, asesinar y hacer atrocidades que son claramente crímenes en contra de la humanidad. No se puede comparar entre lo que hace un Estado que se defiende en contra del terrorismo y lo que hace una organización terrorista.